Τζόνι Ντεπ για την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τη Βανέσα Παραντί: Ήταν η απόλυτη ευτυχία
Ως την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του περιέγραψε ο Τζόνι Ντεπ τα χρόνια που έζησε στο πλευρό της Βανέσα Παραντί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από το Τόκιο. Ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση του με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι από το 1998 έως το 2012 και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά.
«Το μόνο που έχω είναι απίστευτες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών, είχα τον χρόνο να είμαι πατέρας», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Παραντί, που συχνά βρισκόταν σε περιοδείες, του έδιναν τη δυνατότητα να αφιερώνεται πλήρως στον ρόλο του ως γονιός. «Η Βανέσα έδινε τις συναυλίες της σε διαφορετικές περιοδείες. Εγώ μπορούσα να είμαι απλά ο μπαμπάς σε όλο αυτό το διάστημα», τόνισε.
Ο ίδιος αποκάλυψε πως από εκείνη ακριβώς τη χρονική περίοδο προήλθε και ο τίτλος του άλμπουμ της Βανέσα Παραντί «Bliss», που κυκλοφόρησε το 2000. «Ήταν η απόλυτη ευτυχία», ανέφερε, αποδίδοντας τη σημασία του τίτλου στη ζωή που μοιράζονταν τότε.
Ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιαπωνία, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο «A Bunch of Stuff», όπου παρουσιάζονται περίπου 60 έργα του, σκίτσα, πίνακες, φωτογραφίες και δημιουργίες των τελευταίων 30 ετών. Η έκθεση έχει ήδη φιλοξενηθεί στη Νέα Υόρκη και τώρα ταξιδεύει στην Ασία, αναδεικνύοντας μια λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής του διαδρομής.
Παρά τα θετικά σχόλια που έχει δεχθεί, ο ίδιος εμφανίζεται προσγειωμένος ως προς την ιδιότητά του ως εικαστικός. «Δεν ισχυρίζομαι πως είμαι τίποτα άλλο από ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει. Δεν είμαι καν πραγματικά ζωγράφος», δήλωσε με ειλικρίνεια.
Αναφερόμενος στη δημιουργική διαδικασία, περιέγραψε την τέχνη ως εσωτερική ανάγκη. «Αυτό που με ενθουσιάζει σήμερα, αυτό που μου προκαλεί ένα είδος ηλεκτροσόκ, αυτό που με καταπλήσσει», είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τι σημαίνει για εκείνον η δημιουργία. «Το να παίζω είναι μια μορφή έκφρασης, η μουσική επίσης και η ζωγραφική, το σχέδιο, η δημιουργία, όλα αυτά είναι αναγκαία. Αυτή είναι η μοναδική πραγματική μου ανάγκη, μονίμως. Αν όχι, ο εγκέφαλός μου εκρήγνυται», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι το 2022 στο Ηνωμένο Βασίλειο, έργα του από την πρώτη συλλογή του με τίτλο Friends and Heroes εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες, σύμφωνα με τον οίκο Castle Fine Art. Την ίδια χρονιά, ο Τζόνι Ντεπ φέρεται να είχε έσοδα ύψους τριών εκατομμυρίων στερλινών, καθώς 780 έργα του διατέθηκαν προς πώληση μέσω 37 γκαλερί του καλλιτεχνικού οργανισμού, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Johnny Depp's life with former French partner Vanessa Paradis and their two children was "bliss", the US actor told AFP in an interview on Thursday. https://t.co/ZVFy0UnlIQ pic.twitter.com/MF46wAj2n2— AFP News Agency (@AFP) November 27, 2025
