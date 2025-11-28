Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ

Σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα που τη φέρνει στην 10η θέση του Conference - Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Στουρμ στο ΟΑΚΑ και είναι στη 14η θέση του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στο 89' και έμεινε στο 1-1 με τη Μπραν χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 8αδα