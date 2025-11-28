Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα που τη φέρνει στην 10η θέση του Conference - Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Στουρμ στο ΟΑΚΑ και είναι στη 14η θέση του Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στο 89' και έμεινε στο 1-1 με τη Μπραν χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 8αδα
Αν η Μπραν δεν έβρισκε από το πουθενά το γκολ της ισοφάρισης στην Τούμπα, τότε σήμερα θα ήταν μια μαγική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο με τρεις νίκες που θα μας κρατούσαν ζωντανούς στη μάχη της διεκδίκησης της 10ης θέση από την Τσεχία (που στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League).
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA στη μάχη της 10ης θέσης:
10. Τσεχία 44.300 ( 4/5)
11. Ελλάδα 41.113 (4/5)
12. Πολωνία 40.375 (4/5)
13. Νορβηγία 38.388 (2/4)
14. Δανία 37.981 (2/4)
15. Ελβετία 33.100 (3/5)
Ο ΠΑΟΚ για το Europa League πληγώθηκε από τους Νορβηγούς, όμως η εκπληκτική ΑΕΚ (στο Conference League) που άλωσε την Φλωρεντία επικρατώντας 1-0 της Φιορεντίνα και ο Παναθηναϊκός που νίκησε με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, κάνοντας τεράστιο άλμα για να περάσουν όχι απλά στην επόμενη φάση αλλά για να βρεθούν στην πρώτη 8αδα της βαθμολογίας και απευθείας στους 16 των διοργανώσεων τους.
Μοναδικό κακό στην κατά τα άλλα εντυπωσιακή βραδιά, ο τραυματισμός του Ζίνι που έγινε αλλαγή στην αλλαγή μια εβδομάδα μετά τον τραυματισμό του!
Conference League, Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1
🚨 Country Ranking Update.— Football Rankings (@FootRankings) November 27, 2025
🇷🇴 Romania overtook 🇭🇺 Hungary!
🇺🇦 Ukraine overtook 🇦🇿 Azerbaijan and 🇸🇮 Slovenia!
🇦🇲 Armenia overtook 🇰🇿 Kazakhstan!
🇽🇰 Kosovo overtook 🇰🇿 Kazakhstan and 🇫🇮 Finland!
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina overtook 🇱🇻 Latvia! pic.twitter.com/fszZtndui6
Η ΑΕΚ που την περασμένη αγωνιστική χρειάστηκε ένα πέναλτι στο 90' για να ισοφαρίσει την Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena, έστησε αψίδα θριάμβου στη Φλωρεντία επικρατώντας με 1-0 της Φιορεντίνα και πανηγύρισε μια ιστορική νίκη για πρώτη φορά επί ιταλικού εδάφους.
Η Ένωση που έχει βρει μομέντουμ, όπως είχε φανεί στους αγώνες με ΟΦΗ, Άρη από την αρχή μπήκε στο γήπεδο με θράσος και έκανε το παιχνίδι της με την Φιορεντίνα να απειλεί στο δίλεπτο 16'-17', όπου ο Στρακόσα αντέδρασε σωστά στην κεφαλιά του Τζέκο, ενώ το VAR ακύρωσε το γκολ του Γκούντμουνσον.
Η ΑΕΚ αφού ηρέμησε το παιχνίδι χτύπησε στο 35'. Από τη σέντρα του Πινέδα και την κεφαλιά-πάσα του Πήλιο ο Γκατσίνοβιτς από κοντά νίκησε τον Ντε Χέα για το 0-1 βάζοντας φωτιά στην κιτρινόμαυρη κερκίδα στο Αρτέμιο Φράνκι. Το γκολ έδωσε φτερά στην ελληνική ομάδα με τον Γιόβιτς στο 36' να αστοχεί εξ επαφής και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου να έχει κι άλλες φάσεις για το 0-2.
Το 2ο ημίχρονο όμως ξεκίνησε διαφορετικά με την Ένωση να χάνει μέτρα στο γήπεδο και την Φιορεντίνα να πιέζει, αλλά παίζοντας υπό φοβερή πίεση (όντας ουραγός στη Serie A) δεν είχε το καθαρό μυαλό.
Η ΑΕΚ στάθηκε τυχερή στο 56' καθώς το γκολ του Ρανιέρι ακυρώθηκε κι αυτό μέσω VAR για οφσάιντ και με τις αλλαγές του Νίκοιτς (Ζίνι, Μάνταλος) απέκτησε ξανά ηρεμία αγγίζοντας το 2-0 στο 73', όμως το σουτ του Ζίνι βρήκε το δοκάρι. Ο νεαρός Αγκολέζος στο 89' σε μια προσπάθεια να κλέψει τη μπάλα στη μεσαία γραμμή βρέθηκε στο χορτάρι κι αποχώρησε βουρκωμένος με τους συμπαίκτες του όμως να αντέχουν στα 7 λεπτά των καθυστερήσεων και να πανηγυρίζουν μια τεράστια νίκη.
H βαθμολογία του Conference League
Σάμσουνσπορ 4 (9-2) 10
Στρασβούργο 4 (7-4) 10
Τσέλιε 4 (8-4) 9
Σαχτάρ 4 (8-5) 9
Μάιντς 4 (4-2) 9
Ρακόβ 4 (7-2) 8
ΑΕΚ Λάρνακας 4 (5-0) 8
Ντρίτα 4 (4-2) 8
---------------------------
(ισχυροί play offs)
Γιαγκελόνια 4 (4-2) 8
ΑΕΚ 4 (9-4) 7
Σπάρτα Πράγας 4 (5-2) 7
Ράγιο Βαγιεκάνο 4 (8-6) 7
Λωζάνη 4 (5-3) 7
Σίγκμα Όλομουτς 4 (5-5) 7
Κραϊόβα 4 (3-3) 7
Λεχ Πόζναν 4 (9-6) 6
------------------------------
(ανισχυροί play offs)
Φιορεντίνα 4 (6-3) 6
Κρίσταλ Πάλας 4 (6-4) 6
Ζρίνσκι 4 (7-8) 6
Άλκμααρ 4 (4-7) 6
Ομόνοια 4 (4-3) 5
Κουπόπιο 4 (4-3) 5
Νόα 4 (4-4) 5
Ριέκα 4 (2-2) 5
------------------------------
Σκεντίγια 4 (2-4) 4
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4 (4-10) 4
Ντιναμό Κιέβου 4 (6-7) 3
Λέγκια 4 (3-5) 3
Σλόβαν Μπρατισλάβας 4 (4-7) 3
Σπάρτανς 4 (3-6) 3
Χάκεν 4 (4-6) 2
Μπρέινταμπλικ 4 (2-7) 2
Αμπερντίν 4 (3-10) 2
Σέλμπουρν 4 (0-4) 1
Σάμροκ Ρόβερς 4 (3-9) 1
Ραπίντ Βιέννης 4 (2-12) 0
Europa League, Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1
Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες, οι πράσινοι κατάφεραν να πανηγυρίσουν και το πρώτο εντός έδρας τρίποντο, έχοντας για τρίτο σερί ματς πρωταγωνιστή τον δεξιό τους οπισθοφύλακα. Με ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό ήταν ο κατά συνθήκη δεξιός μπακ Τιν Γέντβαϊ και σήμερα ο Ντάβιντε Καλάμπρια ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό και του πέτυχε το γκολ της νίκης.
Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να ανοίξει το σκορ, ουσιαστικά στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησε όταν ο Ζαρουρί «χάϊδεψε» τη μπάλα και την έστειλε συστημένη στο κεφάλι του Σφιντέρσκι για να κάνει ο Πολωνός το 1-0 στο 18'. Μετά το 1-0 ο ΠΑΟ πιο απελευθερωμένος και ενώ δημιουργούσε συνεχώς ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα τα χαλούσε όλα στην τελική πάσα ή την τελική ενέργεια για να δεχθεί την ισοφάριση από το πουθενά μ' ένα καταπληκτικό γκολ του Κιτεϊσβίλι.
Ο Γεωργιανός χωρίς να πιέζεται από αντίπαλο έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ από απόσταση 30 μέτρων και η μπάλα καρφώθηκε στο παραθυράκι του Ντραγκόφσκι που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Το γκολ επηρέασε τον Παναθηναϊκό που δεν είχε την ίδια επιθετική ορμή χωρίς όμως να κινδυνεύει από τους Αυστριακούς.
Με την έναρξη του Β' ημιχρόνου ο Σφιντέρσκι άγγιξε το 2-1, με τον Κρίστενσεν να διώχνει εντυπωσιακά κι από κει και πέρα να το... κρύο και τα λάθη να κυριαρχούν στο ΟΑΚΑ μέχρι ο Καλάμπρια να θυμηθεί ότι μικρός έκρυβε μέσα του έναν καλό επιθετικό. Ο Ιταλός στο 74' μπήκε στην περιοχή, πέρασε τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλο του και με το εξωτερικό έκανε το τέλειο πλασέ για το 2-1.
Europa League, ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1
Μια τεράστια ευκαιρία για ένα τρίποντο που θα του εξασφάλιζε σε μεγάλο ποσοστό την πρόκριση στα play off του Europa League και θα του επέτρεπε να μπει γερά στο κόλπο για μια θέση στην πρώτη οκτάδα (που οδηγεί απευθείας στους 16) έχασε το ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος, που προηγήθηκε στο 64' με το γκολ του Ιβανούσετς, κρατούσε τη νίκη μέχρι το 89' όταν ο Κόρνβιγκ ισοφάρισε για τους Νορβηγούς παγώνοντας την Τούμπα.
Οι ασπρόμαυροι δεν ξεκίνησαν καλά τον αγώνα με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν τον ρυθμό και στο 16' να κερδίζουν πέναλτι από το λάθος μαρκάρισμα του Μεϊτέ. Ο Κόρνβιγκ ανέλαβε την εκτέλεση του με τον Γίρι Παβλένκα να πέφτει εντυπωσιακά στη γωνιά του και να διώχνει. Μετά το πέναλτι ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό, άρχισε να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο χωρίς γκολ.
Ο Δικέφαλος στο Β' ημίχρονο είχε πρόβλημα στη δημιουργία (ελλείψει και του Κωνσταντέλια), αλλά στο 64' βρήκε το γκολ από την ασίστ του Τάισον στον Ιβανούσετς και το εξαιρετικό πλασέ του Κροάτη στο πλαινό δίχτυ της Μπραν. Για ένα πεντάλεπτο ο ΠΑΟΚ εκμεταλλευόμενος την ταραχή των Νορβηγών προσπάθησε να βρει κι ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσει τη νίκη, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο οπισθοχώρησε (η είσοδος των Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ έκανε την ομάδα να παίζει με εννιά παίκτες) και το πλήρωσε. Από την κακή απομάκρυνση στο κόρνερ και τη νέα σέντρα ο Κόρνβιγκ μόνος του στη μικρή περιοχή με κεφαλιά έκανε το 1-1 που ήταν το τελικό σκορ.
Η βαθμολογία του Europa League
1. Λιόν (11-2) 12
2. Μίντιλαντ (12-5) 12
3. Άστον Βίλα (8-3) 12
4. Φράιμπουργκ (8-3) 11
5. Μπέτις (8-3) 11
6. Φερεντσβάρος (9-5) 11
7. Μπράγκα (9-5) 10
8. Πόρτο (7-4) 10
----------------------------
(ισχυροί playoffs)
9. Γκενκ (7-5) 10
10. Θέλτα (11-7) 9
11. Λιλ (10-6) 9
12. Στουτγκάρδη (8-4) 9
13. Πλζεν (6-2) 9
14. Παναθηναϊκός (9-7) 9
15. Ρόμα (7-5) 9
16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8
----------------------------
(ανίσχυροι playoffs)
17. ΠΑΟΚ (10-7) 8
18. Μπολόνια (7-4) 8
19. Μπραν (6-3) 8
20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8
21. Σέλτικ (7-8) 7
22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7
23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7
24. Βασιλεία (7-7) 6
-----------------------------
25. Λουντογκόρετς (8-11) 6
26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6
27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6
28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4
29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3
30. Φέγενορντ (4-9) 3
31. FCSB (3-8) 3
32. Ουτρέχτη (2-7) 1
33. Ρέιντζερς (2-9) 1
34. Μάλμε (2-10) 1
35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1
36. Νις (4-12) 0
