Μουντιάλ 2026: Αλλαγή στην αποστολή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με τον Καναδά
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Μουντιάλ 2026: Αλλαγή στην αποστολή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με τον Καναδά

Ο  Αρτζάν Μάλιτς πήρε τη θέση του τραυματία Νιντάλ Τσέλικ 

Μουντιάλ 2026: Αλλαγή στην αποστολή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με τον Καναδά
Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην 26αδα της στο Μουντιάλ 2026 έκανε η  Βοσνία Ερζεγοβίνη. 


Στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στο Τορόντο κόντρα στον οικοδεσπότη Καναδά και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Συγκεκριμένα ο Νιντάλ Τσέλικ τέθηκε νοκ άουτ λόγω προβλήματος στον μηνίσκο και τη θέση του παίρνει ο Αρτζάν Μάλιτς. 


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