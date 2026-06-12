Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Μουντιάλ 2026: Αλλαγή στην αποστολή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με τον Καναδά
Μουντιάλ 2026: Αλλαγή στην αποστολή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα με τον Καναδά
Ο Αρτζάν Μάλιτς πήρε τη θέση του τραυματία Νιντάλ Τσέλικ
Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην 26αδα της στο Μουντιάλ 2026 έκανε η Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στο Τορόντο κόντρα στον οικοδεσπότη Καναδά και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή λόγω τραυματισμού.
Συγκεκριμένα ο Νιντάλ Τσέλικ τέθηκε νοκ άουτ λόγω προβλήματος στον μηνίσκο και τη θέση του παίρνει ο Αρτζάν Μάλιτς.
Στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στο Τορόντο κόντρα στον οικοδεσπότη Καναδά και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή λόγω τραυματισμού.
Συγκεκριμένα ο Νιντάλ Τσέλικ τέθηκε νοκ άουτ λόγω προβλήματος στον μηνίσκο και τη θέση του παίρνει ο Αρτζάν Μάλιτς.
Nažalost, Nidal Čelik je prije dva dana doživio povredu meniskusa zbog koje će morati na operativni zahvat, te neće biti u konkurenciji za nastup na Svjetskom prvenstvu.— NFS BIH (@NFSBiH) June 12, 2026
Umjesto njega, na spisku igrača za Mundijal nalazi se Arjan Malić.
Nidalu želimo brz i uspješan oporavak. pic.twitter.com/B4b34KUKqU
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα