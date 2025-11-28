Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Σφοδρή καταιγίδα και χαλάζι στην Αττική, έκλεισαν σχολεία - Μέχρι το μεσημέρι η κακοκαιρία

Μέχρι το μεσημέρι οι καταιγίδες στην Αττική

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Adel με την Πολιτική Προστασία σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς ήδη εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα ενώ διαδοχικά ήταν τα περάσματα καταιγίδων στην Αττική καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με τις βροχές να συνεχίζονται και το πρωί με αναφορές ακόμα και για χαλαζόπτωση σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας.Οι βροχές προκαλούν, μάλιστα, και προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων με την Πειραιώς για λίγη ώρα να κλείνει στο ύψος της Χαμοστέρνας ενώ συσσώρευση υδάτων υπάρχει και στο Μοσχάτο στο σταθμό του ΗΣΑΠ.Παράλληλα στοναποφασίστηκε λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά για σήμερα Παρασκευή ενώ την ίδια απόφαση πήρε ο«καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος». Αντίθετα στον ίδιο δήμο θα λειτουργήσουν κανονικά οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Στονυπήρξαν διακοπές ηλεκτροδότησης οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων και έτσι αποφασίστηκε να μην λειτουργήσουν: 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο Σπάτων και Λύκειο ΣπάτωνΗ ΕΜΥ, μάλιστα, προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού το πρωί της Παρασκευής καταγράφοντας ότι η κακοκαιρία ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.Πιο συγκεκριμένα:Στηντα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.Μέχρι και λίγο πριν τις 7:30 το πρωί η πυροσβεστική είχε δεχθεί 35 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική.Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις έντονες χαλαζοπτώσεις αλλά και τον αθροιστικό υετό για σήμερα Παρασκευή

Συνεχίζεται η έντονη κακοκαιρία - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο

Διπλό πέρασμα από την Αττική την Παρασκευή



Στην Άρτα χθες το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μεγάλα ύψη βροχής, ισχυρές καταιγίδες και επεισόδια χαλαζόπτωσης. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ακόμη και στην Αττική, ενώ το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή «πολύ σημαντικό». Χιονοπτώσεις καταγράφονται σε ορεινά της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, σήμερα Παρασκευή 28/11 η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, αλλά και χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους.Πιο αναλυτικά:Την Παρασκευή 28/11, αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά.Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Παρασκευή 27/11, 05:00 - 08:00, Παρασκευή 28/11, 08:00 - 11:00 και Παρασκευή 28/11, 17:00 - 20:00 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των εκτιμώμενων φαινομένων. Με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.Πιο συγκεκριμένα:Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκηςβ. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρεςγ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέριδ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα επεκτείνονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Προς το βράδυ, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ισχυρές χαλαζοπτώσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και σε περιοχές της Αττικής, σε ορισμένες περιπτώσεις με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.Οι διαδικασίες προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσειενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ όλα τα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση.Σύμφωνα με τοντο πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.

Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις.



Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.



Πλημμύρες και χαλάζι

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν την Πέμπτη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.







Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.







«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα

Ταυτόχρονα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων. Όπως είπε στο protothema.gr ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές.



Οι εικόνες από το χωριό Άγναντα είναι αποκαλυπτικές:



Στη Θεσπρωτία, ο κάμπος της Παραμυθιάς μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη, με ζώα να αναζητούν τροφή μέσα σε πλημμυρισμένα χωράφια, σύμφωνα με το artinos.gr . Στον Παραπόταμο, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, με δέντρα να κομματιάζονται και να παρασύρουν εγκαταστάσεις,Στο Μεγανήσι της Λευκάδας, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν. Συνεργείο του δήμου με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας προσπαθεί να κάνει άντληση των νερών από τις αυλές των σπιτιών, σύμφωνα με το ilefkada.gr

Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα

Η «Adel» έπληξε σφοδρά και τη Μεσσηνία από αργά το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων, που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα.



Στη Φοινικούντα και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, επιχειρήσεις και κατοικίες υπέστησαν φθορές, τζάμια θρυμματίστηκαν, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν.





Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα:

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.