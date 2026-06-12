Ολυμπιακός: Καταγγελία και για τα μέτρα ασφαλείας στον 4ο τελικό στο T-Center
Ολυμπιακός: Καταγγελία και για τα μέτρα ασφαλείας στον 4ο τελικό στο T-Center
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει στην καταγγελία την γυναίκα φίλαθλο που τράβηξε το μανίκι του ενός εκ των τριών διαιτητών
Εκτός από την καταγγελία κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για αναρτήσεις του κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προέβη σε καταγγελία και για τα μέτρα ασφαλείας του T-Center στον ίδιο αγώνα.
Η καταγγελία αυτή αφορά σε αναφορά από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα στα 2:02 πριν την ολοκλήρωση της 1ης παράτασης, για εξύβριση διαιτητή από γυναίκα φίλαθλο.
«Σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul».
Στον Ολυμπιακό τονίζουν πως αν και δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της από τους διαιτητές, ενημερώνοντας τον κομισάριο. «Κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε,» αναφέρεται.
Η τιμωρία για την εν λόγω παράβαση των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι από 1-3 αγωνιστικές.
Η καταγγελία αυτή αφορά σε αναφορά από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα στα 2:02 πριν την ολοκλήρωση της 1ης παράτασης, για εξύβριση διαιτητή από γυναίκα φίλαθλο.
«Σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul».
Στον Ολυμπιακό τονίζουν πως αν και δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της από τους διαιτητές, ενημερώνοντας τον κομισάριο. «Κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε,» αναφέρεται.
Η τιμωρία για την εν λόγω παράβαση των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι από 1-3 αγωνιστικές.
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