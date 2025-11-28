Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο

Το τραγούδι που ερμήνευσε η Τάμτα και από το οποίο εμπνεύστηκε την εμφάνισή της ήταν το «σώμα δανεικό» ενώ στην πασαρέλα την ίδια ώρα βρισκόταν μαζί με άλλους και η Τζεφ Μοντάνα