Ο Τζόνι Ντεπ ανακηρύχθηκε «διακεκριμένος επισκέπτης» στη Λα Πλάτα και παρέλαβε το «κλειδί της πόλης»
Κατά την άφιξή του στο Δημαρχείο, τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος, ενώ πλήθος θαυμαστών τον περίμενε στην πλατεία Μορένο
Aπό τον δήμο της Λα Πλάτα της Αργεντινής τιμήθηκε ο Τζόνι Ντεπ τιμήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα, καθώς ανακηρύχθηκε «επίσημος επισκέπτης» και του απονεμήθηκαν τα κλειδιά της πόλης. Κατά την άφιξή του στο Δημαρχείο, τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Χούλιο Αλάκ, ενώ πλήθος θαυμαστών τον περίμενε στην πλατεία Μορένο.
Ο Τζόνι Ντεπ χαιρέτησε συγκινημένος από το μπαλκόνι, ευχαριστώντας τον κόσμο για την αγάπη και τη θερμή υποδοχή. Αργότερα, στο Θέατρο Coliseo Podestá, συμμετείχε σε masterclass μαζί με τον Ρικάρντο Σκαμαρτσίο και τη Βερόνικα Λοζάνο, όπου μίλησαν για την ταινία του «Modigliani: Three Days in Montparnasse».
Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ιδέα προήλθε από τον Άλ Πατσίνο και ότι επέλεξε τον Σκαμαρτσίο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μέσω διαίσθησης. Ο Σκαμαρτσίο περιέγραψε την πρώτη διαδικτυακή συνάντησή του με τον Τζόνι Ντεπ, σημειώνοντας την εμπιστοσύνη και την ελευθερία που του έδωσε ως ηθοποιό.
Εκείνος τόνισε ότι η εμπειρία του ως σκηνοθέτης είναι από τις καλύτερες στιγμές της ζωής του, ενώ μοιράστηκε λεπτομέρειες από τα γυρίσματα, που κράτησαν περίπου δύο μήνες και χαρακτηρίστηκαν από ένα ευχάριστο, ζωντανό και δημιουργικό κλίμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ταινία ακολουθεί τρεις σημαντικές μέρες στη ζωή του Ιταλού ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνι στο Παρίσι του 1916 και αναδεικνύει το πάθος του για τη ζωή και την τέχνη του. Μετά τη συζήτηση, οι κάτοικοι της Λα Πλάτα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν προβολή της ταινίας, ενώ η επίσκεψη του Τζόνι Ντεπ στην Αργεντινή είχε μεγάλη απήχηση στη Λατινική Αμερική.
Φωτογραφίες: UNAR Photo / Alamy / Profimedia
"Johnny Depp":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 12, 2025
Porque fue declarado visitante ilustre de La Plata y recibió la llave de la Ciudad pic.twitter.com/n2bNnC4nK4
