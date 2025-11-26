50 Cent: Στις 2 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ του για τον Diddy

Περιλαμβάνει μαρτυρίες από πρώην συνεργάτες του, φίλους από την παιδική του ηλικία, αλλά και καλλιτέχνες που βρέθηκαν στον κύκλο του