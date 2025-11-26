50 Cent: Στις 2 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ του για τον Diddy
50 Cent: Στις 2 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το ντοκιμαντέρ του για τον Diddy
Περιλαμβάνει μαρτυρίες από πρώην συνεργάτες του, φίλους από την παιδική του ηλικία, αλλά και καλλιτέχνες που βρέθηκαν στον κύκλο του
Μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις στον χώρο της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας μεταφέρεται στην οθόνη μέσα από μια νέα, αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ που φέρει την υπογραφή του 50 Cent. Η παραγωγή που ερευνά τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του Diddy θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις αρχές Δεκεμβρίου, δίνοντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συγκλόνισαν τον κόσμο της showbiz.
Η εμπλοκή του 50 Cent στο εγχείρημα έγινε γνωστή στα τέλη του 2023, όταν επιβεβαιώθηκε ότι εργαζόταν πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στις τότε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που κυκλοφορούσαν γύρω από το όνομα του διάσημου παραγωγού. Τον Μάρτιο του 2024, ο ίδιος είχε δηλώσει πως η ολοκλήρωση του πρότζεκτ βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και ότι η κυκλοφορία του ήταν θέμα χρόνου.
Αρχικά, η παραγωγή έφερε τον τίτλο «Diddy Do It?», ωστόσο πλέον κυκλοφορεί με τον πιο βαρύ σημασίας τίτλο «Sean Combs: The Reckoning», υποδηλώνοντας τον απολογισμό μιας πολυκύμαντης καριέρας που εξελίχθηκε σε πτώση χωρίς προηγούμενο. Το Netflix, το οποίο επικράτησε στη διαδικασία απόκτησης των δικαιωμάτων το περασμένο καλοκαίρι, ανακοίνωσε πως η σειρά θα προβληθεί παγκοσμίως στις 2 Δεκεμβρίου.
Η σειρά περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, ακόμη και μετά την καταδίκη του Diddy σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, για αδικήματα που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων. Το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει τα γεγονότα μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν από κοντά τον καλλιτέχνη, αλλά και από υλικό που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας.
«Δεν μπορείς να πληγώνεις ανθρώπους συνεχώς χωρίς κάποια στιγμή να υπάρξουν συνέπειες», ακούγεται να λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο τρέιλερ της σειράς, δίνοντας το στίγμα της αφήγησης
Ο 50 Cent, σε επίσημη δήλωσή του, ανέφερε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλους όσοι μίλησαν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους και επαίνεσε τη σκηνοθέτιδα Αλεξάντρια Στέιπλετον για τη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση του αφηγηματικού πυρήνα της σειράς.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει μαρτυρίες από πρώην συνεργάτες του Diddy, φίλους από την παιδική του ηλικία, αλλά και καλλιτέχνες που βρέθηκαν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά στον κύκλο του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sean Combs: The Reckoning. December 2 pic.twitter.com/myyjYXhTPv— Netflix (@netflix) November 25, 2025
