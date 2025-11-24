Βίντεο με τον Diddy να εργάζεται μέσα στη φυλακή - Εμφανίστηκε με σκούφο και στολή
Ο ράπερ μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, ενώ εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών
Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω του «TMZ» δείχνουν τον Diddy να εργάζεται μέσα στη φυλακή φορώντας ειδική στολή.
Ο ράπερ μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, ενώ εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία.
Στα πλάνα, ο Diddy καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου να τελειώνει τη βάρδιά του στη βιβλιοθήκη οπτικοακουστικού υλικού της φυλακής του Fort Dix, η οποία λειτουργεί μέσα στο παρεκκλήσι. Εκεί βοηθά στη διανομή ταινιών και θρησκευτικού υλικού στους κρατούμενους. Ο ράπερ εμφανίζεται στο βίντεο με σκούφο και γκρι στολή κράτησης. Ένα δεύτερο βίντεο τον δείχνει χωρίς τον σκούφο, καθώς σταματούσε να μιλήσει με άλλους κρατούμενους στον διάδρομο.
Σύμφωνα με έγγραφα του σωφρονιστικού συστήματος που επικαλείται το CBS, ο Diddy περνά τις ημέρες της κράτησής του εργαζόμενος στο παρεκκλήσι της φυλακής και συμμετέχοντας σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται αντιμέτωπος με πειθαρχικές κυρώσεις για παράνομη τηλεφωνική επικοινωνία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αφαίρεση των δικαιωμάτων τηλεφωνικής χρήσης και άλλων προνομίων που ισχύουν για τους κρατουμένους.
Ο ράπερ μεταφέρθηκε στις 30 Οκτωβρίου στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ. Όπως αναφέρει το CBS News, μια πρόσφατη φωτογραφία του Diddy προέρχεται από τα αρχεία της φυλακής κατά την άφιξή του σε αυτή. Τα ίδια έγγραφα δείχνουν ότι ο μουσικός παραγωγός συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και έχει εξασφαλίσει μία από τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στο σωφρονιστικό ίδρυμα, παρότι έχει ήδη παραβιάσει τους κανονισμούς.
Ο Diddy εργάζεται ως βοηθός ιερέα, θέση ιδιαίτερα περιζήτητη στη φυλακή Fort Dix. Πρώην διευθυντής φυλακών δήλωσε στο CBS News ότι τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη φροντίδα της θρησκευτικής βιβλιοθήκης, τον καθαρισμό του γραφείου και τη συνδρομή στην τήρηση αρχείων.
Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος με εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών σημείωσε ότι το παρεκκλήσι αποτελεί έναν από τους λιγοστούς χώρους όπου οι κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται ελεύθερα.
Ο Combs, ο οποίος μεγάλωσε ως καθολικός, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σήμερα δεν ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, αν και τα τελευταία χρόνια αναφέρεται συχνά στον Θεό. Το 2017 είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Θεός μας δοκιμάζει όλους για κάποιο λόγο», ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης του είχε εντοπιστεί να διαβάζει τη Βίβλο μέσα στην αίθουσα.
