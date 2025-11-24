Βίντεο με τον Diddy να εργάζεται μέσα στη φυλακή - Εμφανίστηκε με σκούφο και στολή

Ο Combs, ο οποίος μεγάλωσε ως καθολικός, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σήμερα δεν ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, αν και τα τελευταία χρόνια αναφέρεται συχνά στον Θεό. Το 2017 είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Θεός μας δοκιμάζει όλους για κάποιο λόγο», ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης του είχε εντοπιστεί να διαβάζει τη Βίβλο μέσα στην αίθουσα.