Γιώργος Γιαννόπουλος: Το «Σόι σου» σκίζει, νιώθω ευλογημένος, με αγαπάει ο κόσμος
Γιώργος Γιαννόπουλος: Το «Σόι σου» σκίζει, νιώθω ευλογημένος, με αγαπάει ο κόσμος

Την περίμενα την επιτυχία, σχολίασε ο ηθοποιός για την επιστροφή της σειράς έξι χρόνια μετά

Γιώργος Γιαννόπουλος: Το «Σόι σου» σκίζει, νιώθω ευλογημένος, με αγαπάει ο κόσμος
Ιωάννα Μαρίνου
Τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» έξι χρόνια μετά, σχολίασε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, τονίζοντας το σίριαλ σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τον ηθοποιό να νιώθει «ευλογημένος» όπως είπε.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος που επέστρεψε στον ρόλο του «Χαμπέα», ανέφερε ότι εισπράττει την εκτίμηση τόσο του κόσμου, όσο και των συναδέλφων του.

Όσο για το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας που έκανε 40,8% τηλεθέαση, ο ηθοποιός είπε στην κάμερα του «Happy Day» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου: «Το Σόι “σκίζει”, το Σόι κάνει 40αρια σε τηλεθέαση. Πάμε για 100 χρόνια. Νιώθω ευλογημένος. Με αγαπάει ο κόσμος, με αγαπάνε τα παιδιά, είναι ευτυχία, ευλογία. Την περίμενα την επιτυχία. Βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου στα θέατρα που παίζω».

