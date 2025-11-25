Γιώργος Γιαννόπουλος: Το «Σόι σου» σκίζει, νιώθω ευλογημένος, με αγαπάει ο κόσμος
Γιώργος Γιαννόπουλος: Το «Σόι σου» σκίζει, νιώθω ευλογημένος, με αγαπάει ο κόσμος
Την περίμενα την επιτυχία, σχολίασε ο ηθοποιός για την επιστροφή της σειράς έξι χρόνια μετά
Τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» έξι χρόνια μετά, σχολίασε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, τονίζοντας το σίριαλ σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τον ηθοποιό να νιώθει «ευλογημένος» όπως είπε.
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος που επέστρεψε στον ρόλο του «Χαμπέα», ανέφερε ότι εισπράττει την εκτίμηση τόσο του κόσμου, όσο και των συναδέλφων του.
Όσο για το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας που έκανε 40,8% τηλεθέαση, ο ηθοποιός είπε στην κάμερα του «Happy Day» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου: «Το Σόι “σκίζει”, το Σόι κάνει 40αρια σε τηλεθέαση. Πάμε για 100 χρόνια. Νιώθω ευλογημένος. Με αγαπάει ο κόσμος, με αγαπάνε τα παιδιά, είναι ευτυχία, ευλογία. Την περίμενα την επιτυχία. Βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου στα θέατρα που παίζω».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Ο Βαρουφάκης απαντά στον Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών - Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα «κουπόνια»
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος που επέστρεψε στον ρόλο του «Χαμπέα», ανέφερε ότι εισπράττει την εκτίμηση τόσο του κόσμου, όσο και των συναδέλφων του.
Όσο για το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας που έκανε 40,8% τηλεθέαση, ο ηθοποιός είπε στην κάμερα του «Happy Day» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου: «Το Σόι “σκίζει”, το Σόι κάνει 40αρια σε τηλεθέαση. Πάμε για 100 χρόνια. Νιώθω ευλογημένος. Με αγαπάει ο κόσμος, με αγαπάνε τα παιδιά, είναι ευτυχία, ευλογία. Την περίμενα την επιτυχία. Βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου στα θέατρα που παίζω».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Ο Βαρουφάκης απαντά στον Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών - Αυτοεξευτελισμός όσα λέει για τα «κουπόνια»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα