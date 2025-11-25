Ανατροπή με την δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Η νύφη της ομολόγησε ότι τη σκότωσε
Μπήκε στο σπίτι με καλυμμένο το πρόσωπό της και δολοφόνησε την ηλικιωμένη - Οι αρχικές εκτιμήσεις για την υπόθεση «έδειχναν» πως πίσω από το έγκλημα βρίσκονται ληστές
Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου καθώς παρότι αρχικά όλοι εκτιμούσαν πως πίσω από το έγκλημα βρίσκονται ληστές, τελικά αποδεικνύεται πως δράστης ήταν η νύφη του θύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από καλά ενημερωμένες πηγές, η γυναίκα ομολόγησε πως σκότωσε την 75χρονη για να της πάρει τα λεφτά, ενώ της χρωστούσε χρήματα τα οποία φέρεται να έπαιζε στον τζόγο. Η νύφη της ηλικιωμένης προσέγγισε το σπίτι της 75χρονης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, έσπασε το τζάμι και να εισέβαλε στον χώρο.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10), όταν υποτίθεται δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα και προτού αρπάξουν τη λεία τους τη σκότωσαν χτυπώντας την με ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.
Έτσι οι Αρχές έφτασαν τις τελευταίες ώρες στην προσαγωγή της νύφης της 75χρονης, η οποία λίγο αργότερα ομολόγησε και την άγρια δολοφονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η νύφη της 75χρονης φέρεται να της χρωστούσε χρήματα και αποφάσισε να ληστέψει το σπίτι της πεθεράς της, όπου ήξερε πού βρίσκονταν χρήματα και χρυσαφικά.
Έτσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, όταν ήξερε πως δεν ήταν στο σπίτι η γυναίκα που πρόσεχε την ηλικιωμένη, έσπασε το τζάμι και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, η 75χρονη φαίνεται να την αντιλήφθηκε και τότε η νύφη της επιτέθηκε στην ηλικιωμένη με γυάλινο μπουκάλι και έπειτα τη μαχαίρωσε βάναυσα.
Εξ αρχής προκαλούσε πολλά ερωτήματα η αγριότητα με την οποία δολοφονήθηκε η ατυχή γυναίκα. Η σορός της 75χρονης έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, το κεφάλι της ήταν χτυπημένο άσχημα με το γυάλινο μπουκάλι ενώ στο πρόσωπο έφερε μια βαθιά χαρακιά.
Η νύφη φέρεται να γνώριζε ότι οι εξωτερικές κάμερες στην αυλή του σπιτιού δεν κατέγραφαν την γωνία από την οποία εισέβαλε στο σπίτι, ενώ η εσωτερική κάμερα του σπιτιού ήταν απενεργοποιημένη πιθανότατα από την 75χρονη.
Η 75χρονη κρατούσε στο σπίτι 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά και μερικές λίρες που δεν βρέθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών. Από το σπίτι έλειπαν και κάποια σπάνια κοσμήματα, μεγάλης αξίας, τα οποία είχε η ηλικιωμένη από τον σύζυγό της.
Τα χρήματα στο σπίτι και οι κλειστές κάμερες
