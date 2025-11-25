Ανατροπή με την δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Η νύφη της ομολόγησε ότι τη σκότωσε

Μπήκε στο σπίτι με καλυμμένο το πρόσωπό της και δολοφόνησε την ηλικιωμένη - Οι αρχικές εκτιμήσεις για την υπόθεση «έδειχναν» πως πίσω από το έγκλημα βρίσκονται ληστές