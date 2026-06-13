Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου
ΚΟΣΜΟΣ
πρόγραμμα Safe Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσόγειος Ελλάδα

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου

Την είδηση γνωστοποίησε ο επίτροπος 'Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Χ

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου
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Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επίτροπος 'Αμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 'Αντριους Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe).

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα.

Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

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