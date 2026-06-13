«Πώς μπόρεσε να το έκανε και να μη μετανιώνει;»: Θρήνος στην κηδεία για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκαν στο Αίγιο
«Πώς μπόρεσε να το έκανε και να μη μετανιώνει;»: Θρήνος στην κηδεία για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκαν στο Αίγιο
Στον ναό του Αγίου Δημητρίου έδωσαν το «παρών» δεκάδες συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του χωριού που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη
Ένας βουβός θρήνος «σκέπασε» σήμερα τον Λόγγο Αιγιαλείας. Περίπου στις 12:30 ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για την Μαρία και τον Ολύμπιο, τη μητέρα και το γιο που δολοφονήθηκε την περασμένη Τρίτη στο σπίτι τους.
Στον ναό του Αγίου Δημητρίου έδωσαν το «παρών» δεκάδες συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του χωριού που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. «Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.
Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».
«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»
Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε:
«Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».
Στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.
Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με μαύρο τζιπ της αστυνομίας προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί για το διπλό φονικό.
Στον ναό του Αγίου Δημητρίου έδωσαν το «παρών» δεκάδες συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του χωριού που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη. «Τη Μαρία τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Τον άνδρα της τον ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν τους είχα δει ποτέ να μαλώνουν, ήταν αγαπημένοι, ούτε η Μαρία μου είχε πει κάτι» δήλωσε ένας άνδρας με ραγισμένη φωνή.
Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι «κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι, όταν κλείνει μια πόρτα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται μέσα». Σε εκείνο το σημείο είπε ότι το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο 65χρονος Ιταλός είχε βάλει χρήματα για το σπίτι που έμεναν τώρα: «Είχε βάλει λεφτά ο Μάρκο για να φτιάξει το σπίτι που έμεναν τώρα. Είχα δουλέψει κι εγώ στο σπίτι και τα περισσότερα λεφτά μου τα έδωσε ο Μάρκος. Τώρα αν ζήτησε λεφτά από το κτήμα δεν μπορώ να το ξέρω».
«Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει;»
Μια άλλη γυναίκα, σε πιο οξύ τόνο, σημείωσε:
«Ήταν μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε; Και να μη μετανιώνει; Να μη μετανοεί; Δηλαδή ήμαρτον, να πει ‘το έκανα συγχωρέστε με’. Ο θεός να τον ελεήσει. Φύγανε δυο αγαπημένα παιδιά. Το Μαράκι μας και ο Ολύμπιος, ένα γλυκύτατο παιδί, ένας λεβέντης πάνω από δύο μέτρα, πανέξυπνο και πολύ καλό παιδάκι».
Στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.
Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με μαύρο τζιπ της αστυνομίας προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί για το διπλό φονικό.
Εν αναμονή του πορίσματος της ΔΕΕΠαράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό φονικό, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το έγκλημα.
Για την υπόθεση μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. «Θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα την απολογία του κατηγορούμενου. Η αστυνομία στη συγκεκριμένη υπόθεση κινήθηκε με κάποια δεδομένα, δεδομένα που κατάφερε να συγκεντρώσει το πρώτο 24ωρο της έρευνας», είπε αρχικά.
Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τα εργαστηριακά δεδομένα, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Οπότε περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα στο σπίτι, καθώς είναι δύσκολο, αφού δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη».
Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο ΙταλόςΣύμφωνα με τις πληροφορίες ο 65χρονος Ιταλός κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να επαναλάβει τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας, επιμένοντας ότι τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Η απολογία του θα πραγματοποιηθεί μέσω απολογητικού υπομνήματος.
«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς για το διπλό φονικό.
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