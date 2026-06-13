«Πώς μπόρεσε να το έκανε και να μη μετανιώνει;»: Θρήνος στην κηδεία για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκαν στο Αίγιο

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε με μαύρο τζιπ της αστυνομίας προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί για το διπλό φονικό.

που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση, της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Εν αναμονή του πορίσματος της ΔΕΕ

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο 65χρονος

, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το έγκλημα.

Για την υπόθεση μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας,

. «

είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «

Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο Ιταλός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 65χρονος Ιταλός κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να επαναλάβει τους

, επιμένοντας ότι τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Η απολογία του θα πραγματοποιηθεί μέσω απολογητικού υπομνήματος.

, φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς για το διπλό φονικό.

Θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα την απολογία του κατηγορούμενου. Η αστυνομία στη συγκεκριμένη υπόθεση κινήθηκε με κάποια δεδομένα, δεδομένα που κατάφερε να συγκεντρώσει το πρώτο 24ωρο της έρευνας»,Θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τα εργαστηριακά δεδομένα, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αλλάξουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Οπότε περιμένουμε κι εμείς υπομονετικά τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα στο σπίτι, καθώς είναι δύσκολο, αφού, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη».«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας»