Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»

Δυστυχώς υπάρχουν αυτά, δεν είναι όμως το 100%, είναι ένα μικρό ποσοστό. Η ζωή είναι γεμάτη στρες, πρέπει από μικροί να μάθουμε να τα ελέγχουμε αυτά. Ο χωρισμός είναι ένα τεράστιο στρες - όχι και για τους δύο βέβαια.Οχι, και για τον άντρα το ίδιο είναι. Οταν ένα ζευγάρι χωρίζει, πάει να πει ότι τουλάχιστον ο ένας απ’ τους δύο έχει πρόβλημα. Ο ένας καταπιέζεται και ο άλλος καταπιέζει, να το πούμε έτσι. Κι εγώ νόμιζα ότι θα στρεσαριστούν και οι δύο σε έναν χωρισμό, αλλά πολλές φορές ο ένας ανακουφίζεται και ο άλλος υποφέρει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι ο χωρισμός θα επηρεάσει το ίδιο και τους δύο. Ανακουφίζεται αυτός που υποφέρει κατά τη διάρκεια της σχέσης. Αυτός σηκώνεται και φεύγει. Ο άλλος όμως πίσω, υποφέρει. Βέβαια, όταν έχεις ζήσει με κάποιον και έχεις παιδιά, συμφέροντα κοινά, ο χωρισμός θα επηρεάσει και τους δύο πάρα πολύ.Ο ύπνος είναι Νο1. Εγινε τώρα μια μεγάλη μελέτη στην Αμερική για το τι είναι πιο σημαντικό για την υγεία του ανθρώπου. Κοιτάξανε διατροφή, άσκηση και ύπνο. Το πιο σημαντικό, λοιπόν, είναι ο ύπνος. Το δεύτερο ήταν η διατροφή και το τρίτο η άσκηση. Και τα τρία είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να φροντίζουμε όλοι να κοιμόμαστε καλά. Είναι βασικό αυτό, διότι μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το στρες της ημέρας.Το βράδυ πρέπει να αναπαυόμαστε. Πολύς κόσμος παίρνει τα προβλήματα της δουλειάς -ή του σχολείου το παιδί- και τα φέρνει στο σπίτι.Πρέπει να αποκτήσουμε δεξιότητες ελέγχου. Πρέπει τις βραδινές ώρες της ημέρας, και τις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα, να ανακουφιζόμαστε. Διότι ο οργανισμός έχει την ανάγκη να πέσουν οι ορμόνες του στρες, που είναι η κορτιζόλη και μερικές άλλες. Και όταν πέφτουν αυτές οι ορμόνες, ο εγκέφαλος αναπλάθεται, οι ιστοί αναπλάθονται. Αμα έχεις συνέχεια στρες, είσαι συνεχώς σε μια καταβολική φάση. Αντί να φτιάχνεις, χαλάς. Αυτό κάνουν οι ορμόνες του στρες για να σε βοηθήσουν. Οταν είσαι στρεσαρισμένος, αρχίζεις και παράγεις γλυκόζη, αμινοξέα για να σε βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Για ένα χρονικό διάστημα σε βοηθάει, όμως αν γίνει χρόνιο έχει την αντίθετη δράση. Γι’ αυτό και πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι το οξύ στρες, το οποίο συνήθως δεν αφήνει κάτι πίσω, είναι ούτε γάτα ούτε ζημιά - εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο.Πας στον δρόμο, σε μουτζώνει κάποιος και εκνευρίζεσαι. Είναι ένα οξύ στρες αυτό. Πας σπίτι μετά, το έχεις ξεχάσει. Ούτε κακό σου κάνει, ούτε τίποτα. Αλλά αν δεις κάποιον να σκοτώνεται μπροστά σου, αυτό είναι ένα βαρύ στρες - οξύ μεν, αλλά βαρύ. Στην περίπτωση αυτή, περίπου ένα 20% των ανθρώπων έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μπορεί να πάθουν το λεγόμενο μετατραυματικό σύνδρομο. Είναι ένα αγχωτικό σύνδρομο: το σκέφτονται συνέχεια, τους έρχεται στο μυαλό, τους προκαλεί εφιάλτες, τους προκαλεί άγχος. Ευτυχώς, αυτού του είδους τα τεράστια στρες δεν είναι πολλά και το 80% των ανθρώπων δεν επηρεάζεται τελικά, δηλαδή επανέρχονται. Αλλά ένα 20% είναι ευάλωτο. Γι’ αυτό και στον αμερικανικό στρατό προσπαθούν να βρουν ποιοι είναι οι ευάλωτοι για να μην πάνε στις πρώτες γραμμές του πολέμου. Διότι εάν αυτοί πάνε μπροστά και πάθουν μετατραυματικό σύνδρομο, θα είναι μια αιμορραγία για το σύστημα υγείας της χώρας για πολλά χρόνια.Της κακοποίησης είναι άγνωστο, γιατί πολλά γίνονται μέσα στα σπίτια και δεν φαίνονται ποτέ εκτός του σπιτιού. Τα κρύβουν, γιατί είναι και στίγμα.Για τους Ελληνες δεν ξέρω να σας πω. Στην Αμερική βέβαια έχουν γίνει λεπτομερείς μελέτες. Καθώς μεγαλώνουμε, μετά τα 35 είναι που αρχίζουν τα προβλήματα του ύπνου. Και αυτό συμβαίνει διότι αυξάνεται η ευαισθησία του εγκέφαλου στο στρες. Δηλαδή μετά τα 35, κατά μέσο όρο, δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Ολες αυτές οι βιολογικές ιδιότητες, όπως το να σε ξυπνάει το στρες και να μη σε αφήνει να κοιμηθείς, είναι κωδωνοειδείς καμπύλες. Δηλαδή ο πολύς πληθυσμός είναι κάπου στη μέση, είναι όμως μερικοί που είναι πολύ ευαίσθητοι και μερικοί που δεν τους πειράζει τίποτα. Λοιπόν, όλη αυτή η καμπύλη στον δυτικό τρόπο ζωής έχει μεταφερθεί προς τα αριστερά. Δηλαδή μας έχει κάνει πιο ευαίσθητους γιατί είναι πιο πολύ το στρες της ημέρας. Ενα μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι που αφήνουν τα παιδιά τους να παίρνουν τα smartphones και τις οθόνες στο κρεβάτι. Τα παιδιά αυτά και αργούν να κοιμηθούν, και όταν κοιμηθούν έχουν κακή ποιότητα ύπνου. Πρώτον, διότι όλες αυτές οι οθόνες παράγουν μπλε φως, το οποίο καταστέλλει την παραγωγή της μελατονίνης, της ορμόνης που μας προκαλεί τον ύπνο. Και δεύτερον, αυτή η διέγερση που μας προκαλούν δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Αυτό που βλέπεις μπορεί να σε ερεθίσει - γιατί δεν θα το κράταγες άμα δεν σε ερέθιζε κατά κάποιον τρόπο. Οπως και να ’ναι, σε ξυπνάει. Οπότε μετά ο ύπνος δεν είναι καλής ποιότητας. Εχεις πολλά ξυπνήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή δεν έχεις τα λεγόμενα βαθιά κύματα, τα κύματα Δέλτα.Αυτά είναι κύματα που συμβαίνουν μέσα στον βαθύ ύπνο. Οταν έχουμε τον βαθύ ύπνο, για μερικές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας ανοίγουν οι κρουνοί του εγκεφαλονωτιαίου υγρού - είναι το υγρό που περνάει μέσα από τον εγκέφαλο και τον καθαρίζει.Πολύ ευεργετικός. Οταν ξυπνάς το πρωί και αισθάνεσαι φρέσκος, πάει να πει ότι ο εγκέφαλός σου έχει καθαρίσει καλά.Οι φυσιολογικοί άνθρωποι και τα παιδιά έχουν βαθύ ύπνο. Αυτοί που δεν έχουν είναι αυτοί που είναι χρόνια στρεσαρισμένοι, αυτοί που παίρνουν το κινητό στο κρεβάτι, αυτοί που πίνουν το βράδυ πολύ...Είναι ανάλογα με τις ηλικίες. Τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται δώδεκα ώρες, τα μωρά ακόμη περισσότερο. Αλλά όπως περνάνε τα χρόνια, φτάνουμε στον 18χρονο ή τον 20χρονο, ο οποίος πρέπει να κοιμηθεί επτά με οκτώ ώρες το εικοσιτετράωρο.Το ίδιο, επτά με οκτώ ώρες, τόσο χρειαζόμαστε όλοι. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κοιμηθούν τρεις ή τέσσερις ώρες το 24ωρο και να είναι εντάξει. Και αυτοί έχουν μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια - τώρα αρχίζουμε να τα απομονώνουμε.Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και ο Μικελάντζελο δεν κοιμόντουσαν, είχαν ελάχιστο ύπνο, αλλά ήταν ιδιαίτεροι άνθρωποι, σπάνιοι. Ο πολύς κόσμος -και σε αυτούς συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου- χρειάζεται επτά με οκτώ ώρες ύπνου το 24ωρο.Τα χάπια για ύπνο δυστυχώς είναι διαζεπάμες, δηλαδή είναι όπως το Βάλιουμ.Ναι, δεν κάνουν πολλά πράγματα αυτά. Είναι και το φαινόμενο placebo, που είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή, όταν πιστεύεις ότι κάτι σε βοηθάει, μπορεί να σε βοηθήσει. Η αυθυποβολή στον άνθρωπο είναι πολύ ισχυρή. Γι’ αυτό κι εγώ λέω, «αν σε βοηθάει κάτι, πάρ’ το». Δεν λέω όχι. Αν μου πει κάποιος «παίρνω αυτό το ματζούνι το βράδυ και κοιμάμαι μια χαρά», του λέω «πάρ’ το». Δυστυχώς τα φάρμακα αυτά που έχουμε για να κοιμόμαστε, τα λεγόμενα αγχολυτικά, είναι πολύ εθιστικά. Οχι ότι είναι κακά φάρμακα, δουλεύουν, αλλά είναι εθιστικά. Ετσι και μάθεις να κοιμάσαι με αυτά κάθε βράδυ, τέρμα, θα κοιμάσαι με αυτά μέχρι το τέλος της ζωής σου.Οχι, τα αφήνω απέξω. Τουλάχιστον δύο ώρες πριν.Κανονικά, κατά τις 11.00, 11.30. Κοιμάμαι αυτές τις 7-8 ώρες που πρέπει.Δεν έχει σημασία τι ώρα, αλλά πόση διάρκεια - και να το κρατάμε το ίδιο.Αν το κάνετε αυτό κάθε μέρα, είστε ΟΚ. Ο βιολογικός ρυθμός προσαρμόζεται. Αυτό που είναι κακό είναι να κοιμάσαι πέντε βράδια στις 11 και μετά δύο βράδια, Παρασκευή και Σάββατο, στις 3-4 το πρωί. Αυτό είναι σκότωμα για τον οργανισμό.Είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση. Ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τον 24ωρο ρυθμό.Με τα φώτα και μόνο. Τα δυνατά φώτα, το πολύ φως, που σημαίνει ότι δεν κοιμάσαι κανονικά, όπως θα έπρεπε, έχει συσχετιστεί με αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των καρκίνων.Καινούριες μελέτες είναι αυτές. Αν δεν κοιμάσαι κανονικά και μένεις ξύπνιος πολλές ώρες, το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού δεν δουλεύει καλά. Χάνεις δηλαδή τη δυνατότητα άμυνας και προς τα μικρόβια και προς τους καρκίνους. Επιπλέον, αν δεν κοιμάσαι καλά και έχεις στρες, έχεις συνεχώς ανεβασμένη κορτιζόλη και άλλες ορμόνες του στρες.Αυξάνονται οι πιθανότητες - πάντα με πιθανότητες μιλάμε. Ολα αυτά που σας λέω είναι στατιστικές μελέτες, επιδημιολογικές. Είναι δημοσιευμένες έρευνες σε καλά περιοδικά.Είναι δύο τα καινούρια. Ο Ιπποκράτης είχε μιλήσει για ύπνο, διατροφή και άσκηση. Μετά προστέθηκαν δύο προβλήματα, τα οποία τα λέμε εμείς, δηλαδή οι νεότεροι επιστήμονες. Το ένα είναι ο 24ωρος ρυθμός, ο κιρκάδιος όπως λέγεται. Από το circa diem, δηλαδή «γύρω από την ημέρα». Αυτός ρυθμίζεται από το φως βασικά, από τον ήλιο. Είναι έμφυτος μέσα στα κύτταρά μας, στο DNA μας και είναι γύρω στις 24,4 ώρες. Το 24ωρο είναι η περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της. Πριν από 3-4 δισεκατομμύρια χρόνια ήταν ακριβώς 24,4 ώρες. Επειδή μεταβλήθηκε η περιστροφή της Γης, πρέπει να συντονιστούμε με τον ήλιο - και ο συντονισμός είναι 24ωρος.Δεν έχει σημασία, ο ρυθμός κρατάει 3-4 μέρες. Και να μη δεις ήλιο μια μέρα, ο ρυθμός κρατάει. Αλλά όχι για πολύ - αν το αφήσεις, αλλάζει, πάει να προσαρμοστεί αλλού. Οι άνθρωποι που είναι τελείως τυφλοί έχουν τεράστιο πρόβλημα ύπνου. Διότι η ώρα που πρέπει να κοιμηθούν αλλάζει κάθε τόσο. Κι αυτό επειδή ο εγκέφαλός τους δουλεύει με 24,4 ώρες, ενώ ο δικός μας, επειδή συντονιζόμαστε με τον ήλιο, πάει με 24 ώρες. Εχουμε το πλεονέκτημα ότι μέσω του ήλιου μπαίνει από το μάτι το φως και ρυθμίζει έναν πυρήνα στον υποθάλαμο, τον υπερχιασματικό πυρήνα. Λέγεται έτσι γιατί είναι πάνω από το χίασμα του οπτικού νεύρου. Αυτός συντονίζεται από το φως και έτσι συντονίζει όλο τον οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι το τέταρτο στοιχείο που προσθέσαμε στα τρία του Ιπποκράτη. Το πέμπτο είναι η διαχείριση του στρες. Αυτά τα δύο δεν τα είχε πει ο Ιπποκράτης, αφού δεν υπήρχε το τεχνητό φως τότε. Ολοι ήταν με κεριά, και αυτά δεν έχουν αρκετή φωτεινότητα, γι’ αυτό και πήγαιναν για ύπνο πολύ νωρίς. Σήμερα το τεχνητό φως καταστέλλει τη μελατονίνη και μας κρατάει ξύπνιους. Ενώ στο παρελθόν κοιμόντουσαν περισσότερο. Ακόμα και η γενιά των γονιών μου. Τους θυμάμαι πολύ καλά στο σπίτι που πέφτανε για ύπνο νωρίς, ξύπναγαν νωρίς και το μεσημέρι όταν ερχόταν ο πατέρας μου σπίτι ξανακοιμόταν.Απόλυτα. Είναι πολύ καλός για τον οργανισμό, αποδεδειγμένα.Είμαστε καλά. Εγώ ήμουν στο Τζόρτζταουν και κρατάω επαφή - πηγαίνω συχνά εκεί, είμαι σε εταιρείες. Είμαστε πολύ καλά από πλευράς Ιατρικής στη χώρα μας και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Οχι μόνο Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, αλλά και Ιατρικής γενικά μπορώ να σας πω. Δηλαδή, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας ήταν Νο1 στον κόσμο, αυτή τη στιγμή έχουμε Ελληνες οι οποίοι έρχονται εδώ από την Αγγλία για να κάνουν τη φροντίδα τους. Διότι έχουμε καλύτερη ιατρική φροντίδα.Αν το συγκρίνουμε με το εγγλέζικο, είναι καλύτερο. Και ραντεβού βρίσκεις αμέσως, και γιατρούς οι οποίοι είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Εγώ ήρθα από την Αμερική σαν διευθυντής παιδιατρικής κλινικής και η κλινική που βρήκα ήταν ισότιμη, ίσως και καλύτερη από του Τζόρτζταουν.Κοιτάξτε, μέσα στο νοσοκομείο του ΕΣΥ είμαστε. Τα έβλεπα. Δεν ήταν μόνο η πανεπιστημιακή στο Παίδων.Η γνώμη μου είναι ότι έχει βοηθήσει και κάνει ό,τι μπορεί. Και έχω δουλέψει με πολλούς υπουργούς Υγείας. Και την προηγούμενη φορά που ήταν, όταν ήμουν εγώ εν ενεργεία...Τώρα είμαι εν ενεργεία, αλλά μετά τη συνταξιοδότηση. Είναι αυτό που λέγεται active retirement. Πήρα σύνταξη αλλά παραμένω, γιατί είμαι από αυτούς που δεν σταματάνε.Ούτε εγώ το βάζω πολιτικά, δεν σκέφτηκα ποτέ έτσι. Αλλά όταν είχα κάποιο πρόβλημα στην κλινική και του ζήτησα να κάνει κάτι, το έκανε. Μου είπε «θα το κάνω» και το έκανε. Οι προηγούμενοι πολλές φορές μου έλεγαν «ναι, ναι» και δεν γινόταν τίποτα - δεν θέλω να πω ονόματα. Σε αυτές τις επιτελικές θέσεις χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να τις εκτελέσουν. Δεν μου είπε ποτέ κανείς «όχι» όταν ζήτησα κάτι. Αλλά δεν έκαναν τίποτα.Ολων, ναι.Πάνω απ’ όλα ο χαρακτήρας. Είναι το τι θες να κάνεις. Θες να μαζέψεις ψήφους ή θες να βοηθήσεις τη χώρα; Γιατί όταν σε κάνουν υπουργό ή υφυπουργό, έχεις μια μοναδική ευκαιρία να ευεργετήσεις την πατρίδα, τον χώρο σου, να αφήσεις κάτι πίσω. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Εγώ θα ήθελα όλοι όσοι πάνε σε τέτοιες επιτελικές θέσεις να σκέφτονται αλτρουιστικά, να σκέφτονται ότι θέλουν να βοηθήσουν τον χώρο τους. Και εγώ θα μπορούσα να μείνω Αμερική, γύρισα όμως εδώ 51 χρόνων.Για να βοηθήσω.Ο μισθός μου έπεσε κατά πέντε φορές. Επαιρνα 200.000 δολάρια τον χρόνο τότε και έπεσε στις τριάντα τόσες.Ναι, οφθαλμίατρος. Καταρχάς θέλαμε να γυρίσουμε λόγω γονέων, αλλά μέχρι να γυρίσουμε οι γονείς φύγανε.Ναι.Η έρευνα που κάνουμε είναι λιγότερο βασική από αυτήν που κάναμε στην Αμερική, διότι εκείνη ήταν πολύ ακριβή. Αυτή η έρευνα δεν μπορεί να γίνει εδώΟι πόροι είναι περιορισμένοι, τα μηχανήματα έχουν τη διπλή τιμή απ’ ό,τι στην Αμερική... Και το άλλο είναι ένα γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα στο να παραγγείλουμε υλικά και να κάνουμε τις μελέτες. Ομως η κλινική έρευνα που κάνουμε μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερη και φθηνότερη από ό,τι κάναμε στην Αμερική. Τώρα κάνω κυρίως κλινική έρευνα για την επίδραση της παχυσαρκίας στον άνθρωπο και το στρες.Είναι. Και ένας μεγάλος παράγοντας που προκαλεί παχυσαρκία, πέραν της διατροφής και της έλλειψης άσκησης, είναι το χρόνιο στρες. Το στρες δημιουργεί παχυσαρκία, κι εγώ είμαι από αυτούς που το διαπίστωσαν πολλά χρόνια πριν και τοδημοσίευσα. Και γι’ αυτό και έχω πάρει και πολλά από τα λεγόμενα citations.Οσο πιο παχύσαρκος είσαι, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να πάθεις καρδιαγγειακά, καρκίνους, αλλεργικά, αυτοάνοσα. Είναι όλα χειρότερα όταν είσαι παχύσαρκος.Η γραμματέας του, η κυρία Ελένη, άνοιξε την πόρτα. Επρεπε να φύγω. Και φεύγοντας τον ρώτησα:Το όνειρό μου είναι να φτιάξουμε μια χώρα με καλή Ιατρική, καλή Υγεία και να αναπτύσσουμε τα παιδιά μας από μικρά ώστε να γίνουν καλοί πολίτες. Και υγιείς - ψυχικά και σωματικά.Οι γονείς και εν συνεχεία, λόγω του ότι δουλεύουν οι μητέρες, είναι και οι παιδικοί σταθμοί, Τα παιδιά τα παρκάρουμε στη χώρα μας. Δεν θέλουν παρκάρισμα τα παιδιά, θέλουν μόρφωση. Οχι τη μόρφωση του σχολείου, τη μόρφωση της κρίσης, της κοινωνικότητας, όλα αυτά.Τα ακούτε; Από το ένα αυτί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Το όνειρο του Γιώργου Χρούσου και δικό μου. Μα τι άνθρωπος είναι αυτός!