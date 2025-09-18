Γιώργος Γιαννόπουλος για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου»: Δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά
Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γι' αυτό είπαμε αμέσως το ναι, σχολίασε ο ηθοποιός για τους συναδέλφους του
Με αφορμή την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ανέφερε πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην πλοκή και τους χαρακτήρες.
Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του σίριαλ, ενώ σχολίασε πως η καλή χημεία ανάμεσα στους συναδέλφους του ήταν καταλυτική για να προχωρήσει το πρότζεκτ. Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» σημείωσε πως οι τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν τη ζωή των ηρώων στο σήμερα.
Όσο για τον χαρακτήρα του «Βαγγέλη Χαμπέα» που υποδύεται εκείνος, ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε: «Είμαι χαρούμενος που πέρασαν τα χρόνια και διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε στο "Σόι". Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, γι’ αυτό είπαμε αμέσως το "ναι". Δεν θα δούμε καμία αλλαγή, θα μας δείτε έξι χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια. Θα δείτε όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες. Ο Χαμπέας δεν έχει βγει σε σύνταξη, έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του και στον γιο του».
