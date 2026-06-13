Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλέξης Τσίπρας Μπέττυ Μπαζιάνα Σταμάτης Κραουνάκης Ηρώδειο

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»

Την παράσταση «Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα» παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
12 ΣΧΟΛΙΑ
Την παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο παρακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα.

Το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου παρουσιάστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού η μουσική παράσταση «Λυσιστράτη – Μια ξεκαρδιστική όπερα», στην οποία έδωσε το «παρών» πλήθος προσώπων από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

Εκτός από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και πρώην Πρωθυπουργό, την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Νατάσα Παζαΐτη, ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του, Άννα, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Μπέττυ Μπαζιάνα-Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Σταμάτης Κραουνάκης - Μπέττυ Μπαζιάνα - Αλέξης Τσίπρας


Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Νικήτας Κακλαμάνης - Νατάσα Παζαΐτη

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Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Δημήτρης Κουτσούμπας - Νίκος Καραγιώργης


Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Έλενα Ακρίτα


Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο, ποιοι άλλοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών»
Άννα Νταλάρα - Γιώργος Νταλάρας

Φωτογραφίες: NDP PHOTO
12 ΣΧΟΛΙΑ

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