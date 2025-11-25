Ματίνα Ζάρα: Έχω βιώσει κάθε μορφή κακοποίησης, όταν έγινε σωματική έφυγα από αυτή τη σχέση
Στην αρχή δεν ξεκίνησε ως σωματική κακοποίηση, ήταν πιο πολύ ψυχολογική και οικονομική, πρόσθεσε
Για την κακοποιητική σχέση από την οποία πέρασε μίλησε η Ματίνα Ζάρα, εξηγώντας πως υπέστη βία σε όλες της τις μορφές. Σημείωσε μάλιστα, πως ήταν κάτι που στην αρχή δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε, όμως στη συνέχεια συνειδητοποίησε πως έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις. Όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, η τραγουδίστρια μίλησε σε δικούς της ανθρώπους και έφυγε από τη σχέση αυτή.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», η Ματίνα Ζάρα δήλωσε αρχικά: «Βίωσα κάθε μορφή κακοποίησης. Ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης, το κατάλαβα στην πορεία όταν άρχισα να μιλάω σε δικά μου άτομα. Έβλεπα ότι υπήρχαν αρκετά red flags και έτσι πήρα τη δύναμη να μιλήσω και να φύγω από αυτή την κατάσταση».
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς ακριβώς ξεκίνησε η κατάσταση και πώς κλιμακώθηκε, τονίζοντας πως εγκατέλειψε τον πρώην σύντροφό της, αμέσως μόλις προχώρησε σε σωματική κακοποίηση. «Στην αρχή δεν ξεκίνησε ως σωματική κακοποίηση, ήταν πιο πολύ ψυχολογική και οικονομική. Μετά, στην πορεία, ήρθε η σωματική και, όταν έγινε την πρώτη φορά, απλά έφυγα από αυτή τη σχέση», τόνισε.
