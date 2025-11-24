«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια

Η αγκαλιά που... άναψε φωτιές

αμφιλεγόμενος εναγκαλισμός έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή στις 29 Οκτωβρίου. Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της 37χρονης μητέρας δύο παιδιών στην πανεπιστημιούπολη

Turning

Point

USA μετά την τραγική δολοφονία του συζύγου της, η οποία πρόσθεσε τεράστιο συναισθηματικό βάρος στην περίσταση. Αφού μίλησε συγκινητικά για την απώλεια του

«

κα

λύτερου

φίλου

»

της, όταν σκοτώθηκε ο Τσάρλι, η

Έρικα

Κερκ

υποδέχτηκε στη σκηνή τον αντιπρόεδρο Βανς.



στη σκηνή τον αντιπρόεδρο Βανς.

«ο τρόπος να εκφράζω την αγάπη μου

είναι το άγγιγμα

».





Μάλιστα, περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας:

«

Περπατάω προς το μέρος του, περπατάει προς το μέρος μου, αρχίζω να κλαίω, λέει "

είναι τόσο περήφανος για

σέν

α"

και λέω "

Ο Θεός να σε

ευλογεί"

και αγγίζω το πίσω μέρος του κεφα

λιού

του

». Παράλληλα, η Έρικα Κερκ α

πέρριψε την κριτική που δέχτηκε, υποστηρίζοντας:

«Όταν αγκαλιάζω κάποιον,

αγγίζω το πίσω μέρος του κεφαλιού του και πάντα λέω "ο Θεός να σε ευλογεί". Αυτό συνηθίζω να κάνω

».

Τη δική της απάντηση έδωσε η χήρα του Τσάρλι Κερκ Έρικα , αναφορικά με την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί για τη σχέση της με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς , έπειτα από μια θερμή αγκαλιά που οι δυο τους μοιράστηκαν σε δημόσια εμφάνιση στα τέλη του περασμένου μήνα.Συγκεκριμένα, οΜιλώντας το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Μέγκιν Κέλι, που παρουσιάζει το δημοφιλές στις ΗΠΑ σόου «Megyn Kelly Live», η Έρικα Κερκ τοποθετήθηκε για τον σάλο που έχει δημιουργηθεί, λέγοντας ότι





Κατέληξε, δηλώνοντας ότι οι επικριτές που «μισούν μια αγκαλιά» σαφώς «χρειάζονται και οι ίδιοι μια αγκαλιά».

«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κώλο»

Πάντως, η Έρικα Κερκ δέχτηκε νέα σφοδρή κριτική μετά τη συνέντευξη που έδωσε, καθώς σε σχόλιο της παρουσιάστριας ότι «θα υπήρχαν λιγότερες αντιδράσεις αν του είχες πιάσει τον κ@λο», η χήρα του Τσάρλι Κερκ συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι «αν το είχα κάνει, δεν θα δεχόμουν τόσο μίσος».Η ατάκα αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο Διαδίκτυο με τους χρήστες να επισημαίνουν ότι το σχόλιο που έκανε ήταν τουλάχιστον «απρεπές».

«Πάνω στη σκηνή σε δημόσια περίσταση με έναν παντρεμένο αντιπρόεδρο, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να δείχνεις την αγάπη σου» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης του Διαδικτύου.

Χωρίς τη βέρα της η Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ

στρατιωτική μονάδα εκπαίδευσης στο

Τζάκσονβιλ

της Βόρειας Καρολίνας, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια

Τραμπ,

την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.





Usha and JD Vance are trying to convince everyone they're still happily married, but rumors that their marriage is failing are mounting -- and we can see why. https://t.co/3T7pgRiajP — Nicki Swift (@NickiSwiftCeleb) November 24, 2025



Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα κάποιοι πιο... υποψιασμένοι παρατήρησαν ότι δεν φορούσε τη βέρα της και έτσι οι φήμες για προβλήματα στον γάμο της με τον 41χρονο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ πήραν διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, φουντώνουν οι φήμες αναφορικά με τον γάμο του Τζέι Ντι Βανς, έπειτα από επίσκεψη που πραγματοποίησε η σύζυγός του Ούσα σε



Εκπρόσωπος της Δεύτερης Κυρίας των ΗΠΑ σχολίασε την εμφάνισή της χωρίς δαχτυλίδι σε μια δήλωση στο people.com, τονίζοντας ότι η Ούσα είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και ξεχνάει το δαχτυλίδι της μερικές φορές».





