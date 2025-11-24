Τζέρεμι Ρένερ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τις κατηγορίες της Γι Τζόου για σεξουαλική παρενόχληση
Άνετος και χαμογελαστός εμφανίστηκε ο ηθοποιός παρά τις κατηγορίες εις βάρος του
Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έκανε ο Τζέρεμι Ρένερ μετά το σκάνδαλο παρενόχλησης που τον έχει φέρει στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο 54χρονος σταρ βρέθηκε στο Λας Βέγκας, στην ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση της amfAR, όπου τιμήθηκε με το Philanthropic Leadership Award, λίγες μόλις ημέρες αφότου απέρριψε τις καταγγελίες της πρώην συνεργάτιδάς του, Γι Τζόου για παρενόχληση χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς».
Η παρουσία του στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της αδερφής του και CEO του RennerVation Foundation, Κιμ Ρένερ ήταν και η πρώτη του έξοδος, μετά την έντονη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με την σκηνοθέτιδα, η οποία τον κατηγορεί για αποστολή «άσεμνων και ιδιαίτερα προσωπικών φωτογραφιών» και για απρεπή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Ο Τζέρεμι Ρένερ εμφανίστηκε χαμογελαστός και άνετος στο Wynn Hotel φορώντας κλασικό μαύρο κοστούμι με γραβάτα και πόζαρε στους φωτογράφους.
Σύμφωνα με την PageSix, ο ηθοποιός απάντησε στις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς και αναληθείς», ενώ ο δικηγόρος του, Μάρτι Σίνγκερ, έκανε λόγο για ξεκάθαρη πράξη εκδίκησης από πλευράς της Γι Τζόου, ισχυριζόμενος πως εκείνη αντέδρασε επειδή ο πελάτης του «απέρριψε το ερωτικό της ενδιαφέρον» και δεν προώθησε τα επαγγελματικά της πρότζεκτ στα social media.
Ο ηθοποιός απέστειλε επίσης στη Γι Τζόου, προειδοποιώντας για περαιτέρω νομικές ενέργειες αν συνεχίσει να διατυπώνει εσφαλμένες θέσεις. Από την πλευρά της, η ίδια κατηγόρησε τον σταρ του «Hawkeye» ότι μετά τον Ιούνιο, όταν άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα, της έστειλε αποκαλυπτικές, άσεμνες φωτογραφίες λέγοντας ότι εκείνη πίστεψε στα λόγια του όταν την «έπεισε για την ειλικρίνειά του» λέγοντας της πως ήταν ελεύθερος. Όπως ανέφερε, «πίστεψα σε εκείνο και τη δύναμη της αγάπης».
Η ίδια είχε συνεργαστεί με τον 54χρονο σταρ στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ Chronicles of Disney και υποστήριξε πως ο ηθοποιός «υπέγραψε γραπτές συμφωνίες» με την εταιρεία παραγωγής της, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε κάθε «προσωπική ή επαγγελματική σχέση» μαζί της.
«Όταν τον αντιμετώπισα ιδιωτικά για την ακατάλληλη συμπεριφορά του και του ζήτησα να με σεβαστεί ως γυναίκα και ως δημιουργό, με απείλησε ότι θα καλέσει τις αρχές μετανάστευσης/ICE, κάτι που με σόκαρε και με τρόμαξε βαθιά», υποστήριξε η ίδια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jeremy Renner is all smiles in first public appearance since shocking harassment accusations https://t.co/6ofbIFEMAU pic.twitter.com/DZ6ArPsEyy— Page Six (@PageSix) November 22, 2025
