Ο Τζέρεμι Ρένερ αρνείται τις κατηγορίες της Γι Τζόου ότι της έστελνε γυμνές φωτογραφίες και την απειλούσε
Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι εντελώς ανακριβείς και ψευδείς, δήλωσε εκπρόσωπός του
Ο Τζέρεμι Ρένερ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που διατύπωσε εναντίον του η πρώην συνεργάτιδά του, Γι Τζόου, σύμφωνα με τις οποίες ο ηθοποιός της έστελνε «προσωπικές και άσεμνες» φωτογραφίες, ενώ φέρεται να την απείλησε ότι θα καλέσει τις μεταναστευτικές αρχές (ICE).
«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι εντελώς ανακριβείς και ψευδείς», δήλωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού στην Page Six. Η 37χρονη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram κατηγόρησε τον ηθοποιό πως άρχισε να επικοινωνεί μαζί της τον Ιούνιο, στέλνοντάς της «προσωπικές φωτογραφίες του». «Με έπεισε για την ειλικρίνειά του, λέγοντάς μου ότι ήταν μόνος του για καιρό και ανοιχτός για μια μακροχρόνια σχέση. Πίστεψα σ’ εκείνον, στη δύναμη της αγάπης και στη δυνατότητα της λύτρωσης», έγραψε.
Η ίδια είχε συνεργαστεί με τον 54χρονο σταρ στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ Chronicles of Disney και υποστήριξε πως ο ηθοποιός «υπέγραψε γραπτές συμφωνίες» με την εταιρεία παραγωγής της, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε κάθε «προσωπική ή επαγγελματική σχέση» μαζί της.
«Όταν τον αντιμετώπισα ιδιωτικά για την ακατάλληλη συμπεριφορά του και του ζήτησα να με σεβαστεί ως γυναίκα και ως δημιουργό, με απείλησε ότι θα καλέσει τις αρχές μετανάστευσης/ICE, κάτι που με σόκαρε και με τρόμαξε βαθιά», υποστήριξε η ίδια.
Την Πέμπτη, η σκηνοθέτιδα επανήλθε με νέες δηλώσεις στη Daily Mail, δημοσιεύοντας μάλιστα ένα στιγμιότυπο από βίντεο που, όπως ισχυρίστηκε, της είχε στείλει ο Τζέρεμι Ρένερ μέσω WhatsApp. Το βίντεο φέρεται να έδειχνε μια σκηνή πορνογραφικού περιεχομένου, συνοδευόμενη από το μήνυμα του ηθοποιού: «Ω ναι; Είναι εντάξει αυτό;;;»
Η ίδια ισχυρίστηκε ακόμη ότι διαθέτει «μια συλλογή από τις φωτογραφίες και τα πορνογραφικά gifs» που της είχε στείλει. «Δεν του έστειλα ποτέ εγώ μήνυμα, εκείνος με προσέγγισε. Δεν ήξερα καν ποιος ήταν, ούτε είχα δει κάποια ταινία του. Με χρησιμοποίησε και στη συνέχεια αρνήθηκε τόσο εμένα όσο και τη δουλειά μας», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, οι δύο κινηματογραφιστές φέρεται να διατηρούσαν μια σύντομη ερωτική σχέση, μετά την οποία ο Ρένερ αποστασιοποιήθηκε. Τον Οκτώβριο, η γυναίκα είχε μιλήσει ξανά στη Daily Mail, περιγράφοντας τη γνωριμία τους ως «νέα αγάπη», λίγους μήνες μετά την ανάρρωσή του ηθοποιού από το σοβαρό ατύχημα με το εκχιονιστικό μηχάνημα. Τις δηλώσεις της ακολούθησαν δημοσιεύσεις στα social media όπου μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο των δυο τους από βόλτες στη γενέτειρα του ηθοποιού, στη Ρίνο της Νεβάδα.
Ο Τζέρεμι Ρένερ υπήρξε παλαιότερα παντρεμένος με τη Σόνι Πατσέκο, με την οποία έχει κοινή επιμέλεια της 12χρονης κόρης τους, Άβα. Το 2019, η Πατσέκο είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι ο Ρένερ έκανε χρήση ουσιών, την είχε απειλήσει και είχε πυροβολήσει ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο σπίτι. Ο ηθοποιός είχε τότε απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «ανοησίες».
Jeremy Renner fires back at allegations he threatened to ‘call ICE’ on Chinese film partner https://t.co/tJaXhCzFrD pic.twitter.com/WJs6J7eKmE— New York Post (@nypost) November 8, 2025
