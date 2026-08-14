Λίσι μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ: «Σήμερα μία ομάδα ήταν ανταγωνιστική και μία όχι»
Λίσι μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ: «Σήμερα μία ομάδα ήταν ανταγωνιστική και μία όχι»
Ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα του Δικεφάλου και στάθηκε στις αποβολές και στη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών
Με διάθεση αυτοκριτικής εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι μετά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Lotto Park και τον αποκλεισμό του Δικεφάλου από τη συνέχεια του Europa League. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αναγνώρισε την ανωτερότητα των Βέλγων στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και στάθηκε στη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών και των αποβολών, με την ομάδα του να στρέφει πλέον την προσοχή της στα playoffs του Conference League.
«Νομίζω ότι το γκολ που μας ακυρώθηκε είναι καθαρό, δεν είναι οφσάιντ. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ μας που δεν δόθηκε. Αν σήμερα σταθούμε στη διαιτησία, είμαστε σε τελείως λάθος δρόμο. Σήμερα μία ομάδα ανταγωνίστηκε και μία όχι. Μας έδειξαν πως να είματε ανταγωνιστικοί. Μαθαίνουμε απ’ αυτό. Σήμερα μας έκαναν μάστερ πως να ανταγωνιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν μάθουμε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα».
«Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική δεν είναι μόνο ευθύνη των παικτών, αλλά και δική μου. Αυτά για την προηγούμενη ερώτηση. Η αλλαγή στο ημίχρονο ήταν επειδή ο Μπάμπα είχε κίτρινη κάρτα και επειδή έτρεχαν πολύ παραπάνω από μας. Αυτό πλήρωσε και ο Μύθου. Δεν ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους καταστάσεις. Αν θες να ανταγωνίζεσαι στην Ευρώπη, είναι αδύνατο να δεχθείς τέτοια πράγματα».
«Σήμερα έπρεπε να αμυνθούμε και να επιτεθούμε με έντεκα παίκτες. Ο αντίπαλος έπαιζε με έναν… βρώμικο τρόπο, χωρίς κακία. Πρέπει να αντιδρούμε στα χαρακτηριστικά της αντίπαλης ομάδας και πρέπει να είμαστε ικανοί να παίξουμε και εμείς ένα… βρώμικο παιχνίδι. Να είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πίεση. Στο 3-2 έπρεπε να είμαστε πιο έξυπνοι. Αντίθετα, μπήκαμε ξανά στον… τρόπο τους που προβόκαραν και δεχθήκαμε δύο κόκκινες κάρτες. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις για να γίνεσαι καλύτερος».
«Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Πρέπει να το διαχειριστούμε καλύτερα. Δεν είδα τι συνέβη με τον επόπτη. Άκουσε κάποια πράγματα από τον Γερεμέγιεφ, αλλά στο πρώτο γκολ των Βέλγων, αντίστοιχα δεν άκουσε τι έλεγαν οι Βέλγοι. Έγιναν κάποια λάθος πράγματα, πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα με λιγότερους παίκτες. Δεν ήμουν κοντά στον Γερεμέγιεφ, οπότε δεν ξέρω τι είπε. Σίγουρα στη φάση του Αντρίγια, όπως έδειξε μία κόκκινη έπρεπε να δώσει και μία στην Άντερλεχτ».
«Τους εμπιστεύομαι όλους και γνωρίζω ότι αυτοί που δεν πήραν αρκετά λεπτά συμμετοχής, μπορούν πλέον να αποδείξουν τι αξίζουν».
«Σήμερα μία ομάδα ανταγωνίστηκε και μία όχι»Ερωτηθείς για το αν οι παίκτες της Άντερλεχτ αποδείχθηκαν πιο έξυπνοι και πιο έτοιμοι στις λεπτομέρειες, ο Λίσι σχολίασε:
«Νομίζω ότι το γκολ που μας ακυρώθηκε είναι καθαρό, δεν είναι οφσάιντ. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ μας που δεν δόθηκε. Αν σήμερα σταθούμε στη διαιτησία, είμαστε σε τελείως λάθος δρόμο. Σήμερα μία ομάδα ανταγωνίστηκε και μία όχι. Μας έδειξαν πως να είματε ανταγωνιστικοί. Μαθαίνουμε απ’ αυτό. Σήμερα μας έκαναν μάστερ πως να ανταγωνιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν μάθουμε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα».
Η αλλαγή του Μύθου και η ευθύνη του ΛίσιΓια την επιλογή του να μείνει ο ΠΑΟΚ χωρίς επιθετικό μετά την αλλαγή, ο προπονητής του Δικεφάλου ανέλαβε και ο ίδιος την ευθύνη για τη συνολική εικόνα:
«Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική δεν είναι μόνο ευθύνη των παικτών, αλλά και δική μου. Αυτά για την προηγούμενη ερώτηση. Η αλλαγή στο ημίχρονο ήταν επειδή ο Μπάμπα είχε κίτρινη κάρτα και επειδή έτρεχαν πολύ παραπάνω από μας. Αυτό πλήρωσε και ο Μύθου. Δεν ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους καταστάσεις. Αν θες να ανταγωνίζεσαι στην Ευρώπη, είναι αδύνατο να δεχθείς τέτοια πράγματα».
«Πρέπει να είμαστε ικανοί να παίξουμε κι εμείς ένα... βρώμικο παιχνίδι»Αναφερόμενος σε όσα χρειάζεται να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ για να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός στην Ευρώπη, ο Λίσι τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης επιθετικότητας στις μονομαχίες, αλλά και καλύτερης διαχείρισης της πίεσης:
«Σήμερα έπρεπε να αμυνθούμε και να επιτεθούμε με έντεκα παίκτες. Ο αντίπαλος έπαιζε με έναν… βρώμικο τρόπο, χωρίς κακία. Πρέπει να αντιδρούμε στα χαρακτηριστικά της αντίπαλης ομάδας και πρέπει να είμαστε ικανοί να παίξουμε και εμείς ένα… βρώμικο παιχνίδι. Να είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πίεση. Στο 3-2 έπρεπε να είμαστε πιο έξυπνοι. Αντίθετα, μπήκαμε ξανά στον… τρόπο τους που προβόκαραν και δεχθήκαμε δύο κόκκινες κάρτες. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις για να γίνεσαι καλύτερος».
Τι είπε για τις δύο κόκκινες κάρτεςΟ Λίσι χαρακτήρισε τις αποβολές μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ενώ αναφέρθηκε τόσο στην περίπτωση του Γερεμέγιεφ όσο και σε εκείνη του Αντρίγια:
«Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Πρέπει να το διαχειριστούμε καλύτερα. Δεν είδα τι συνέβη με τον επόπτη. Άκουσε κάποια πράγματα από τον Γερεμέγιεφ, αλλά στο πρώτο γκολ των Βέλγων, αντίστοιχα δεν άκουσε τι έλεγαν οι Βέλγοι. Έγιναν κάποια λάθος πράγματα, πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα με λιγότερους παίκτες. Δεν ήμουν κοντά στον Γερεμέγιεφ, οπότε δεν ξέρω τι είπε. Σίγουρα στη φάση του Αντρίγια, όπως έδειξε μία κόκκινη έπρεπε να δώσει και μία στην Άντερλεχτ».
«Τους εμπιστεύομαι όλους»Τέλος, ερωτηθείς αν τον προβληματίζει η απειθαρχία και η συμπεριφορά των παικτών του, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο σύνολο του ρόστερ και έστειλε μήνυμα προς όσους δεν είχαν μέχρι τώρα μεγάλο χρόνο συμμετοχής:
«Τους εμπιστεύομαι όλους και γνωρίζω ότι αυτοί που δεν πήραν αρκετά λεπτά συμμετοχής, μπορούν πλέον να αποδείξουν τι αξίζουν».
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