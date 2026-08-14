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Συμφωνία ΑΕΚ-Ρέιντζερς για Πένραϊς, φουλάρει για αριστερό μπακ η Ένωση
Συμφωνία ΑΕΚ-Ρέιντζερς για Πένραϊς, φουλάρει για αριστερό μπακ η Ένωση
Οι Σκωτσέζοι προσέφεραν υψηλό ποσό για τον δανεισμό του 27χρονου, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς
Οι Ρέιντζερς τελευταία είχαν επανέλθει για τον Τζέιμς Πένραϊς, συζητώντας για δανεισμό του Σκωτσέζου αριστερού μπακ της ΑΕΚ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως τονίζει ο Ρομάνο, η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τους «Τζερς» για τον δανεισμό του Πένραϊς, ενώ στο deal μπαίνει και οψιόν αγοράς του.
Η αλήθεια είναι πως στην ΑΕΚ δεν ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν δανεισμό του παίκτη παρά μόνο πώληση, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν καθώς στο τραπέζι έπεσε από πλευράς των Ρέιντζερς ένα πολύ μεγάλο ποσό ως ενοίκιο.
Έτσι η ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως με τον δανεισμό του 27χρονου Σκωτσέζου αριστερού μπακ να προχωράει σε προφορικό επίπεδο. Ο Πένραϊς μάλιστα σύμφωνα με τον Ρομάνο αναμένεται την Παρασκευή να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των Ρέιντζερς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του εκεί, αν και ακόμα αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
Μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ΑΕΚ έπρεπε να καταθέσει τη λίστα στην UEFA για τα δύο ευρωπαϊκά ματς με τη Λέφσκι Σόφιας, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έχουν δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης στη Σόφια. Κάτι που σημαίνει ότι οι εξελίξεις σε μεταγραφικό επίπεδο για τον αριστερό μπακ πιθανότατα να είναι άμεσες!
Ο Πένραϊς είχε αποκτηθεί το περσινό καλοκαίρι από τη Χαρτς έναντι περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας στους κιτρινόμαυρους ως το 2028, ενώ την πρώτη του σεζόν πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η αλήθεια είναι πως στην ΑΕΚ δεν ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν δανεισμό του παίκτη παρά μόνο πώληση, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν καθώς στο τραπέζι έπεσε από πλευράς των Ρέιντζερς ένα πολύ μεγάλο ποσό ως ενοίκιο.
Έτσι η ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως με τον δανεισμό του 27χρονου Σκωτσέζου αριστερού μπακ να προχωράει σε προφορικό επίπεδο. Ο Πένραϊς μάλιστα σύμφωνα με τον Ρομάνο αναμένεται την Παρασκευή να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό των Ρέιντζερς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του εκεί, αν και ακόμα αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
🚨🔵⚪️ EXCL: Rangers agree deal to sign James Penrice from AEK Athens on loan with buy option clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Medical booked on Friday. pic.twitter.com/h4WKmVkVDN
Φουλάρει για αριστερό μπακ η ΑΕΚΌπως γίνεται αντιληπτό, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση αριστερού μπακ καθώς στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Σταύρος Πήλιος για τη θέση στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής.
Μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ΑΕΚ έπρεπε να καταθέσει τη λίστα στην UEFA για τα δύο ευρωπαϊκά ματς με τη Λέφσκι Σόφιας, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι έχουν δικαίωμα για δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης στη Σόφια. Κάτι που σημαίνει ότι οι εξελίξεις σε μεταγραφικό επίπεδο για τον αριστερό μπακ πιθανότατα να είναι άμεσες!
Ο Πένραϊς είχε αποκτηθεί το περσινό καλοκαίρι από τη Χαρτς έναντι περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας στους κιτρινόμαυρους ως το 2028, ενώ την πρώτη του σεζόν πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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