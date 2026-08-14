Διάσωση 48 μεταναστών από φορτηγό πλοίο νότια της Γαύδου
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Γαύδος Μετανάστες Λιμενικό

Διάσωση 48 μεταναστών από φορτηγό πλοίο νότια της Γαύδου

Εντοπίστηκαν σε λέμβο 31 ναυτικά μίλια νότια του νησιού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι

Διάσωση 48 μεταναστών από φορτηγό πλοίο νότια της Γαύδου
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Στη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος με τους 48 επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία.

Οι 48 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.
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