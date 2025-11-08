Τζέρεμι Ρένερ: Όταν η σκηνοθέτιδα Γι Τζόου μιλούσε για τον έρωτά τους πριν τις κατηγορίες εις βάρος του
Τζέρεμι Ρένερ: Όταν η σκηνοθέτιδα Γι Τζόου μιλούσε για τον έρωτά τους πριν τις κατηγορίες εις βάρος του
Η 37χρονη που τον κατηγορεί για απειλές και παρενόχληση, πριν λίγο καιρό δημοσίευε στα social media κοινές τους φωτογραφίες
Η Γι Τζόου, η σκηνοθέτιδα που κατηγορεί τον Τζέρεμι Ρένερ για παρενόχληση και απειλές, μιλούσε για ενθουσιασμό για τη φερόμενη σχέση τους μόλις λίγες εβδομάδες πριν προχωρήσει σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του. Σε συνέντευξή της στη DailyMail στις 16 Οκτωβρίου, η 37χρονη δήλωνε πως «έχουν σχέση» και υποστήριξε ότι ο Τζέρεμι Ρένερ «βρήκε ξανά τον έρωτα» μαζί της μετά την ανάρρωσή του από το σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα με το εκχιονιστικό μηχάνημα.
Η Γι Τζόου, που έχει σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ Chronicles of Disney με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό, ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματική τους συνεργασία εξελίχθηκε σε ρομαντική σχέση τους τελευταίους μήνες. «Ως εργένης για πολλά χρόνια, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς θέλει να ζήσει την προσωπική του ζωή», είπε χαρακτηριστικά. «Αν ήθελε κάτι σύντομο ή περιστασιακό, ή αν προτιμούσε να μη δεσμευτεί, ήταν δικαίωμά του».
Ήδη από τον Σεπτέμβριο, η ίδια είχε αφήσει υπονοούμενα για τη σχέση τους μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Τζέρεμι Ρένερ στην πόλη του, το Ρίνο της Νεβάδα, αλλά και μέσα στο σπίτι του.
Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η υπόθεση πήρε απροσδόκητη τροπή. Η Γι Τζόου κατηγόρησε τον 54χρονο ηθοποιό ότι της έστελνε «ιδιωτικά» και «ακατάλληλα» μηνύματα, ότι είχε εκρήξεις μέθης που την έκαναν να «φοβάται για τη ζωή της» και ότι την απείλησε πως θα καλέσει την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) μετά από καβγά τους.
Την Πέμπτη, η ίδια έδωσε στη Daily Mail στιγμιότυπα από συνομιλία στο WhatsApp, ισχυριζόμενη ότι ο Τζέρεμι Ρένερ της είχε στείλει ένα βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου, γράφοντας από κάτω: «Ω, ναι; Αυτό είναι εντάξει;». Η ίδια υποστήριξε επίσης πως έχει «ολόκληρη συλλογή» από παρόμοια βίντεο, φωτογραφίες και GIF που εκείνος της είχε στείλει.
Πρόσφατα είχε δημοσιεύσει και μια φωτογραφία στο Instagram story της, όπου φαινόταν ο γυμνός κορμός ενός άντρα, την οποία, όπως είπε, της είχε στείλει ο ίδιος ο Ρένερ χωρίς τη συναίνεσή της.
Πριν τη συνέντευξή της, η Γι Τζόου είχε κατηγορήσει δημόσια τον ηθοποιό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο κύριος Ρένερ με προσέγγισε πρώτος τον Ιούνιο, στέλνοντάς μου προσωπικές και οικείες φωτογραφίες του, συμπεριφορά που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει επιδείξει και στο παρελθόν», έγραψε στους ακολούθους της.
Συνέχισε λέγοντας: «Με έπεισε για την ειλικρίνειά του, λέγοντάς μου πως ήταν μόνος για καιρό και ανοιχτός σε μια μακροχρόνια σχέση. Τον πίστεψα, πίστεψα στη δύναμη της αγάπης και στη δυνατότητα της λύτρωσης».
Η Γι Τζόου, που έχει σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ Chronicles of Disney με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό, ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματική τους συνεργασία εξελίχθηκε σε ρομαντική σχέση τους τελευταίους μήνες. «Ως εργένης για πολλά χρόνια, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς θέλει να ζήσει την προσωπική του ζωή», είπε χαρακτηριστικά. «Αν ήθελε κάτι σύντομο ή περιστασιακό, ή αν προτιμούσε να μη δεσμευτεί, ήταν δικαίωμά του».
Jeremy Renner accuser gushed about their ‘new love’ three weeks before bombshell claims https://t.co/0yKaXklIrq pic.twitter.com/oUVsaOqxZ3— Page Six (@PageSix) November 7, 2025
Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η υπόθεση πήρε απροσδόκητη τροπή. Η Γι Τζόου κατηγόρησε τον 54χρονο ηθοποιό ότι της έστελνε «ιδιωτικά» και «ακατάλληλα» μηνύματα, ότι είχε εκρήξεις μέθης που την έκαναν να «φοβάται για τη ζωή της» και ότι την απείλησε πως θα καλέσει την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) μετά από καβγά τους.
Την Πέμπτη, η ίδια έδωσε στη Daily Mail στιγμιότυπα από συνομιλία στο WhatsApp, ισχυριζόμενη ότι ο Τζέρεμι Ρένερ της είχε στείλει ένα βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου, γράφοντας από κάτω: «Ω, ναι; Αυτό είναι εντάξει;». Η ίδια υποστήριξε επίσης πως έχει «ολόκληρη συλλογή» από παρόμοια βίντεο, φωτογραφίες και GIF που εκείνος της είχε στείλει.
Πρόσφατα είχε δημοσιεύσει και μια φωτογραφία στο Instagram story της, όπου φαινόταν ο γυμνός κορμός ενός άντρα, την οποία, όπως είπε, της είχε στείλει ο ίδιος ο Ρένερ χωρίς τη συναίνεσή της.
Πριν τη συνέντευξή της, η Γι Τζόου είχε κατηγορήσει δημόσια τον ηθοποιό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο κύριος Ρένερ με προσέγγισε πρώτος τον Ιούνιο, στέλνοντάς μου προσωπικές και οικείες φωτογραφίες του, συμπεριφορά που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει επιδείξει και στο παρελθόν», έγραψε στους ακολούθους της.
Jeremy Renner’s film partner accuses him of sending ‘intimate’ texts, threatening to ‘call ICE’: ‘Scared for my life’ https://t.co/saXFgI0Pv2 pic.twitter.com/Ka6GU5bH1Y— Page Six (@PageSix) November 7, 2025
Η ίδια ισχυρίστηκε πως στη συνέχεια ο Τζέρεμι Ρένερ «υπέγραψε γραπτές συμφωνίες» με την εταιρεία παραγωγής της, αλλά έπειτα άρχισε να «αρνείται κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση» και «αρνήθηκε να προωθήσει το κοινό τους έργο». «Όταν τον αντιμετώπισα ιδιωτικά για τη συμπεριφορά του και του ζήτησα να με σεβαστεί ως γυναίκα και ως δημιουργό, με απείλησε ότι θα καλέσει την ICE. Ήταν κάτι που με συγκλόνισε και με τρόμαξε βαθιά», υποστήριξε.
Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η «παραπληροφόρηση και οι απειλές» που δέχτηκε της προκάλεσαν «προσωπική και επαγγελματική ζημιά», ενώ χρειάστηκε, όπως είπε, «πολύς καιρός» για να βρει το θάρρος να μιλήσει δημόσια για «τόσο πόνο και ταπείνωση». Εκπρόσωπος του Τζέρεμι Ρένερ διέψευσε τους ισχυρισμούς και δήλωσε στην Page Six: «Οι κατηγορίες που διατυπώνονται είναι εντελώς ανακριβείς και ψευδείς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η «παραπληροφόρηση και οι απειλές» που δέχτηκε της προκάλεσαν «προσωπική και επαγγελματική ζημιά», ενώ χρειάστηκε, όπως είπε, «πολύς καιρός» για να βρει το θάρρος να μιλήσει δημόσια για «τόσο πόνο και ταπείνωση». Εκπρόσωπος του Τζέρεμι Ρένερ διέψευσε τους ισχυρισμούς και δήλωσε στην Page Six: «Οι κατηγορίες που διατυπώνονται είναι εντελώς ανακριβείς και ψευδείς».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα