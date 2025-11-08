Τζέρεμι Ρένερ: Όταν η σκηνοθέτιδα Γι Τζόου μιλούσε για τον έρωτά τους πριν τις κατηγορίες εις βάρος του

Η ίδια ισχυρίστηκε πως στη συνέχεια ο Τζέρεμι Ρένερ «υπέγραψε γραπτές συμφωνίες» με την εταιρεία παραγωγής της, αλλά έπειτα άρχισε να «αρνείται κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση» και «αρνήθηκε να προωθήσει το κοινό τους έργο». «Όταν τον αντιμετώπισα ιδιωτικά για τη συμπεριφορά του και του ζήτησα να με σεβαστεί ως γυναίκα και ως δημιουργό, με απείλησε ότι θα καλέσει την ICE. Ήταν κάτι που με συγκλόνισε και με τρόμαξε βαθιά», υποστήριξε.Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η «παραπληροφόρηση και οι απειλές» που δέχτηκε της προκάλεσαν «προσωπική και επαγγελματική ζημιά», ενώ χρειάστηκε, όπως είπε, «πολύς καιρός» για να βρει το θάρρος να μιλήσει δημόσια για «τόσο πόνο και ταπείνωση». Εκπρόσωπος του Τζέρεμι Ρένερ διέψευσε τους ισχυρισμούς και δήλωσε στην Page Six: «Οι κατηγορίες που διατυπώνονται είναι εντελώς ανακριβείς και ψευδείς».Shutterstock