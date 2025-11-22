Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι του είχε ανατεθεί η σκηνοθεσία της «Τροίας» με τον Μπραντ Πιτ
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι του είχε ανατεθεί η σκηνοθεσία της «Τροίας» με τον Μπραντ Πιτ
Ήταν ένας κόσμος που με ενδιέφερε πάρα πολύ να εξερευνήσω, δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι η Warner Bros. τον είχε αρχικά προσλάβει για να σκηνοθετήσει την ταινία «Τροία» στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Μπραντ Πιτ.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξήγησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire ότι η δημιουργία της νέας του ταινίας «Οδύσσεια» δεν προέκυψε από το πουθενά. «Αρχικά με είχε προσλάβει η Warner Bros. για να σκηνοθετήσω την “Τροία”. Ο Βόλφγκανγκ Πέτερσεν την είχε αναπτύξει και, όταν το στούντιο αποφάσισε να μην προχωρήσει με την ταινία υπερήρωά του [“Batman Vs Superman”], εκείνος την ήθελε πίσω», είπε ο Νόλαν.
«Στο τέλος της ημέρας, ήταν ένας κόσμος που με ενδιέφερε πάρα πολύ να εξερευνήσω. Οπότε βρισκόταν στο πίσω μέρος του μυαλού μου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιες εικόνες, κυρίως. Το πώς ήθελα να χειριστώ τον Δούρειο Ίππο, τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.
Ο Βόλφγκανγκ Πέτερσεν είχε γνωρίσει μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες με τα φιλμ «Air Force One» και «The Perfect Storm», όταν απομακρύνθηκε από την «Τροία» και στράφηκε στον χώρο των υπερηρώων με τη δική του εκδοχή του «Batman v Superman» για τη Warner Bros. Ο Νόλαν είχε ήδη κάνει με επιτυχία το άλμα από το «Memento» στον χώρο των μεγάλων χολιγουντιανών στούντιο, σκηνοθετώντας για τη Warner Bros. το θρίλερ «Insomnia» το 2002.
Το στούντιο ήθελε να συνεχίσει τη συνεργασία με τον Νόλαν με το «Τροία». Σε μια ειρωνική τροπή της τύχης, ο Νόλαν είπε στο Empire ότι η Warner Bros. πήρε πίσω την «Τροία» για να τη δώσει στον Πέτερσεν και στη συνέχεια του πρόσφερε το «Batman Begins» ως «παρηγορητικό έπαθλο».
Στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους του Πέτερσεν πρωταγωνίστησαν οι Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα, Όρλαντο Μπλουμ και Νταϊάν Κρούγκερ. Η ταινία κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2004, αποσπώντας μικτές κριτικές, αλλά συγκεντρώνοντας σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.
Το «Batman Begins» του Νόλαν βγήκε στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι και εγκαινίασε μία από τις πιο αναγνωρισμένες από τους κριτικούς και πιο εμπορικά επιτυχημένες τριλογίες της Warner Bros.
Με την επερχόμενη «Οδύσσεια», ο Νόλαν πραγματοποιεί επιτέλους το όνειρό του να φέρει τον Τρωικό Πόλεμο στη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα. Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του, Τηλέμαχο. Στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης οι Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπερνθαλ
Christopher Nolan was hired to direct "Troy" more than 20 years before making #TheOdyssey. He says the studio backtracked and offered "Batman Begins" as a "consolation prize."— Variety (@Variety) November 21, 2025
“I was originally hired by Warner Bros. to direct ‘Troy.’ Wolfgang [Petersen] had developed it, and so… pic.twitter.com/KyvQlmx7QZ
