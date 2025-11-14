Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 609,6 χιλιόμετρα φιλμ
Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 609,6 χιλιόμετρα φιλμ
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026, με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα
Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι για την «Οδύσσεια» χρησιμοποίησε πάνω από 609,6 χιλιόμετρα φιλμ, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται εντός 91 ημερών.
Η ταινία αποτελεί μία κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και πρόκειται για το επόμενο πρότζεκτ του σκηνοθέτη μετά το επιτυχημένο «Oppenheimer», το οποίο του χάρισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Empire», ο Νόλαν δήλωσε: «Ως σκηνοθέτης, ψάχνω για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει ξανά», ενώ εξήγησε γιατί αποφάσισε να μεταφέρει τη «Οδύσσεια» στη μεγάλη οθόνη: «Αυτό που παρατήρησα είναι ότι όλα αυτά τα κινηματογραφικά έργα που αναφέρονται στη μυθολογία, με τα οποία μεγάλωσα, όπως οι ταινίες του Ρέι Χάριχαουζεν και άλλες, δεν είχαν υλοποιηθεί ποτέ με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια χολιγουντιανή, IMAX παραγωγή με μεγάλο προϋπολογισμό».
Ο Ντέιμον ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι η «Οδύσσεια» θα είναι «ακριβώς αυτό που περιμένει κάποιος από μια καλοκαιρινή ταινία». Συγκεκριμένα είπε: «Μπορώ να πω, χωρίς υπερβολή, ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία της καριέρας μου» σημειώνοντας χαρακτηριστικά τη στιγμή που έφτασε στο πλατό και αντίκρισε τον Δούρειο Ίππο σε φυσικό μέγεθος.
Νέες φωτογραφίες από την «Οδύσσεια» δημοσιοποιήθηκαν στο «Empire», προσφέροντας μια πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στη μεγαλεπήβολη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το περιοδικό παρουσίασε τα στιγμιότυπα, στα οποία ο Ντέιμον, ως Οδυσσέας, εμφανίζεται να καθοδηγεί τους άντρες του μέσα από δασικές περιοχές προς την ακτή, όπου δεσπόζουν ελληνικά πολεμικά πλοία. Σε μία από τις εικόνες ξεχωρίζει ο Δούρειος Ίππος, τον οποίο στρατιώτες μεταφέρουν στην ακτή.
Η ταινία αποτελεί μία κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και πρόκειται για το επόμενο πρότζεκτ του σκηνοθέτη μετά το επιτυχημένο «Oppenheimer», το οποίο του χάρισε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Empire», ο Νόλαν δήλωσε: «Ως σκηνοθέτης, ψάχνω για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει ξανά», ενώ εξήγησε γιατί αποφάσισε να μεταφέρει τη «Οδύσσεια» στη μεγάλη οθόνη: «Αυτό που παρατήρησα είναι ότι όλα αυτά τα κινηματογραφικά έργα που αναφέρονται στη μυθολογία, με τα οποία μεγάλωσα, όπως οι ταινίες του Ρέι Χάριχαουζεν και άλλες, δεν είχαν υλοποιηθεί ποτέ με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια χολιγουντιανή, IMAX παραγωγή με μεγάλο προϋπολογισμό».
Ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα επανενώνεται με τον Νόλαν μετά το «Interstellar» και το «Oppenheimer». Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του Οδυσσέα, Τηλέμαχο. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι: Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάια, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνταλ.
With his most epic cinematic outing yet, Christopher Nolan was determined to use as much practical filmmaking as possible.— Deadline (@DEADLINE) November 14, 2025
The 2x Oscar-winning writer and director of The Odyssey revealed that he “shot over two million feet of film” during the 91-day shoot, much of which was… pic.twitter.com/BqjpNT8HCH
Ο Ντέιμον ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι η «Οδύσσεια» θα είναι «ακριβώς αυτό που περιμένει κάποιος από μια καλοκαιρινή ταινία». Συγκεκριμένα είπε: «Μπορώ να πω, χωρίς υπερβολή, ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία της καριέρας μου» σημειώνοντας χαρακτηριστικά τη στιγμή που έφτασε στο πλατό και αντίκρισε τον Δούρειο Ίππο σε φυσικό μέγεθος.
Νέες φωτογραφίες από την «Οδύσσεια» δημοσιοποιήθηκαν στο «Empire», προσφέροντας μια πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στη μεγαλεπήβολη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το περιοδικό παρουσίασε τα στιγμιότυπα, στα οποία ο Ντέιμον, ως Οδυσσέας, εμφανίζεται να καθοδηγεί τους άντρες του μέσα από δασικές περιοχές προς την ακτή, όπου δεσπόζουν ελληνικά πολεμικά πλοία. Σε μία από τις εικόνες ξεχωρίζει ο Δούρειος Ίππος, τον οποίο στρατιώτες μεταφέρουν στην ακτή.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα