Από την Πύλο, στο Χόλιγουντ: Η «Οδύσσεια» ξεπούλησε έναν χρόνο πριν την πρεμιέρα
Ενώ τα γυρίσματα μόλις ολοκληρώθηκαν, τα εισιτήρια στις αίθουσες IMAX έχουν εξαντληθεί - Ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια - Τα διαφημιστικά κόλπα για την προώθηση της ταινίας, μεγάλο μέρος της οποίας γυρίστηκε στη Μεσσηνία
«Το έπος των επών» είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο συντονιστής των κασκαντέρ της πολυσυζητημένης «Οδύσσειας», επιβεβαιώνοντας ότι τίποτε απ’ όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα δεν μοιάζουν με την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.
Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι έναν χρόνο πριν από την επίσημη έξοδό της στις αίθουσες η «Οδύσσεια» έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τον μύθο της ξεπουλώντας τα εισιτήρια στις ειδικές αίθουσες της IMAX.
Επίσης έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα δημοσιευμάτων, για καλό και για κακό: από τους ηθοποιούς που δηλώνουν απόλυτο ενθουσιασμό που συμμετέχουν σε αυτό το πρότζεκτ μέχρι διάφορες οργανώσεις και καλλιτέχνες που καταγγέλλουν ότι η ταινία κάνοντας γυρίσματα στην Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας συμβάλλει στη συστηματική καταπίεση των αυτοχθόνων Σαχράουι.
Παρότι μοιάζει με σχέδιο προώθησης και μέρος μιας καμπάνιας που ξέρει να πρωτοτυπεί, η «Οδύσσεια» έχει ήδη ξεκινήσει το δικό της ταξίδι προς τις αίθουσες προτού καν ολοκληρώσει γυρίσματα: μία φορά τον μήνα βγαίνει στη δημοσιότητα μια πληροφορία γύρω από την ταινία, ενώ ήδη διατέθηκαν εισιτήρια στις ειδικές αίθουσες IMAX, που όχι μόνο έγιναν ανάρπαστα, αλλά πρόλαβαν να βγουν και στη μαύρη αγορά.
Η κίνηση μάλιστα για την προπώληση των εισιτηρίων έρχεται σε μια εποχή που οι κινηματογράφοι περνούν τεράστια κρίση στις ΗΠΑ, βλέποντας δραματική πτώση της τάξης του 20% σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια και του 23% από το 2019.
Οπως όλα δείχνουν, οι διάφορες πλατφόρμες, τις οποίες φαίνεται να συνήθισε ο κόσμος από την εποχή της πανδημίας και έπειτα, αφού οι περισσότερες σειρές και ταινίες κάνουν πάντα πρεμιέρα σε αυτές, έδιωξαν τους θεατές από το σινεμά και δεν έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα.
Αρνητικό ρόλο έπαιξε και η απεργία των ηθοποιών, που κράτησε σχεδόν έναν χρόνο και δεν βοήθησε ώστε να υπάρξει ικανός αριθμός παραγωγών που θα συντηρούσαν τις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες. Κι όμως, σε λιγότερο από μία ημέρα, τα εισιτήρια για προβολές στις ειδικές αίθουσες IMAX ξεπούλησαν φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να μεταπωλούνται για 200 δολάρια!
Ξεπούλησαν σε λίγες ώρες
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να στείλεις κόσμο στις αίθουσες είναι να κάνεις ταινίες ειδικά για το σινεμά, ο Νόλαν έχει δείξει ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία του IMAX, όπως έκανε και στο παρελθόν με τις ταινίες του «Tenet», «Interstellar» και «Oppenheimer», που φτιάχτηκαν ειδικά για τη φόρμουλα IMAX και μάλιστα στην κλασική μορφή των 70mm, την οποία προτιμούμ και ο Γουές Αντερσον και ο Κουέντιν Ταραντίνο.
Το κοινό που ξέρει ότι οι συγκεκριμένες υπερπαραγωγές χρειάζονται όχι μόνο τεράστια οθόνη αλλά και IMAX προδιαγραφές φαίνεται να πείστηκε πως η «Οδύσσεια» είναι η ιδανική περίπτωση. Οι κινηματογραφικές κάμερες IMAX είναι πιο αθόρυβες από τις συμβατικές, προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, διαθέτουν αναβαθμισμένα συστήματα επεξεργασίας του ήχου και έχουν πολύ καλύτερη απόδοση: αν λοιπόν το «Oppenheimer» γυρίστηκε σε μεγάλο ποσοστό με κάμερες IMAX, η «Οδύσσεια» έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε αυτό το φορμάτ.
Δεν είναι, επομένως, τυχαίο ότι ο Νόλαν έσπευσε να κάνει γνωστό έναν χρόνο πριν από την κυκλοφορία ότι η ταινία είναι η πρώτη στην ιστορία του κινηματογράφου γυρισμένη αποκλειστικά σε IMAX και ότι όσοι τη δουν στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες IMAX 70 mm θα βιώσουν πρωτόγονη εμπειρία - για να ανακοινώσει στη συνέχεια την πρόωρη διάθεση των εισιτηρίων.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μόλις 16 αίθουσες σε όλες τις ΗΠΑ διαθέτουν αυτόν τον εξοπλισμό, ώστε να καταλάβει πως δεν είναι τελικά πολύ δύσκολο για να εξαντληθούν τα εισιτήρια - όχι, όμως, για να βγουν στη μαύρη αγορά, γεγονός που δηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει για την «Οδύσσεια».
Η σκέψη του Νόλαν, ακόμα κι αν πρόκειται για διαφημιστικό κόλπο, ήταν αναμφίβολα ευφυής, σε βαθμό που το αφεντικό της IMAX σκέφτεται να δημιουργήσει επιπλέον αίθουσες και να εκμεταλλευτεί ανάλογα τον ντόρο που κατάφερε να δημιουργήσει ήδη η «Οδύσσεια».
Η μεταγραφή του Νόλαν από το μεγαθήριο της Warner Bros στη Universal δεν θα μπορούσε παρά να συνοδευτεί από ένα οργανωμένο σχέδιο προώθησης που, όπως λένε οι κακές γλώσσες, δεν εξαντλείται μόνο στην προπώληση των εισιτηρίων πολύ προτού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα και έναν χρόνο πριν βγει η ταινία στις αίθουσες: ο Νόλαν, που εμπλέκεται παραπάνω από ενεργά μαζί με τη σύζυγό του στην παραγωγή, φροντίζει να δίνει στη δημοσιότητα μαζί με τους συνεργάτες του κάθε μήνα κάποιες έξτρα πληροφορίες για την ταινία.
Είτε πρόκειται για τρέιλερ -το οποίο στην αρχή είχαν πει επίτηδες ότι διέρρευσε... κατά λάθος-, είτε πρόκειται για την αφίσα, είτε για (μετρημένες έως τώρα) δηλώσεις του καστ, είτε για φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Το καλύτερο, ωστόσο, κόλπο είναι ο τρόπος προώθησης του ασύγκριτου έπους ως μιας καλοστημένης περιπέτειας με παραπάνω ειδικά εφέ, που δεν απευθύνεται μόνο στο ενήλικο κοινό, το οποίο έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με το αρχαίο έπος του Ομήρου, αλλά και στις εφηβικές ηλικίες.
Ούτε η επιλογή του καστ είναι τυχαία και σίγουρα δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα των πολυβραβευμένων ηθοποιών να ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις του οσκαρικού σκηνοθέτη αλλά και με την εσκεμμένη επιλογή αστέρων που έχουν απήχηση σε μικρότερες ηλικίες. Αν οι μεγαλύτερες ηλικίες δείχνουν περισσότερη οικειότητα με ηθοποιούς όπως ο Ματ Ντέιμον, οι νέοι έχουν σαφώς μεγάλη αδυναμία στη Ζεντάγια, όπως και στη Λουπίτα Νιόνγκο, ειδικά μετά τη συμμετοχή τους στο τεράστιο χιτ για τις εφηβικές ηλικίες, το «Dune».
Οσο για την ελληνική μυθολογία δεν δείχνει να έχει ηλικιακό περιορισμό, με τις νεότερες ηλικίες να εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα από το σκηνικό των μεταμορφώσεων που φρόντισε να υπερτονίσει με κάθε τρόπο ο Νόλαν. Με τη βοήθεια των ειδικών εφέ, ο οσκαρικός σκηνοθέτης θα δείξει τα αλλόκοτα πλάσματα όπως ο Κύκλωπας και οι Σειρήνες, η Σκύλλα και η Χάρυβδη, όπως, σύμφωνα με δηλώσεις του, «δεν έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα», καθώς και τις μυθικές τοποθεσίες, οι οποίες μεταμορφώθηκαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Είναι γνωστό ότι πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στη Βοϊδοκοιλιά, που έγινε το τέλειο σκηνικό για μία από τις αμέτρητες ακτές όπου βρέθηκε ο Οδυσσέας στις περιπέτειές του.
Μια γεύση έχουμε ήδη πάρει από τις φωτογραφίες, οι οποίες ωστόσο διοχετεύονται με το σταγονόμετρο, όπως αυτή του κεντρικού πρωταγωνιστή Ματ Ντέιμον, ο οποίος ερμηνεύει τον Οδυσσέα. Εκτός από φωτογραφίες, στη δημοσιότητα δόθηκε και σχετική αφίσα με τη λιτή αναπαράσταση ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος και τον άκρως ευρηματικό τίτλο «Αψήφησε τους θεούς», που μοιάζει να είναι το πρόσταγμα που δόθηκε στον πολυμήχανο Οδυσσέα, ώστε να γίνει ο πρώτος θνητός στην ιστορία που κατάφερε να τα βάλει πραγματικά με τους θεούς και να βγει κερδισμένος.
Μέρος της στρατηγικής ήταν και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, όπου είδαμε σε μια σκηνή τον Τηλέμαχο να δακρύζει. Οχι τυχαία, ο Τομ Χόλαντ, που ερμηνεύει τον Τηλέμαχο, είναι από τους λίγους ηθοποιούς της παραγωγής στον οποίο έχει επιτραπεί να δώσει ολόκληρη συνέντευξη για την ταινία - και να μην αρκεστεί σε λιτές δηλώσεις.
«Ηταν όλα καταπληκτικά», δηλώνει με πραγματικό ενθουσιασμό ο Τομ Χόλαντ, για να συμπληρώσει πως αναμφίβολα ήταν η καλύτερη δουλειά της ζωής του. «Δεν είναι μόνο η πιο σημαντική δουλειά στην οποία έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα, αλλά και η καλύτερη εμπειρία που είχα στο πλατό. Ηταν απίστευτο και πολύ διαφορετικό. Η συνεργασία μου με τον Κρις και τη γυναίκα του Εμας είναι φανταστική, και έμεινα εντυπωσιασμένος με τον τρόπο που εργάζονται. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, κάτι που δικαιολογεί γιατί είναι οι καλύτεροι στον χώρο. Γι’ αυτό νομίζω ότι η ταινία θα είναι διαφορετική απ’ ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα», κατέληγε ο Τομ Χόλαντ-Τηλέμαχος.
Στη συνέντευξή του είχε να πει μια καλή κουβέντα για όλους, πράγμα σπάνιο για ηθοποιό: από τους συμπρωταγωνιστές του μέχρι τους τεχνικούς και τους φροντιστές δηλώνοντας πως ο Ματ Ντέιμον, που ερμηνεύει τον Οδυσσέα, ήταν πάντα μια ηρωική φιγούρα γι’ αυτόν, όπως και η Αν Χάθαγουεϊ που ενσαρκώνει την Πηνελόπη. «Μάθαινα από όλους και γινόμουν φίλος τους, μου έφτιαχναν τόσο το κέφι ώστε επέστρεφα με χαρά στη δουλειά».
Ολοι, πάντως, μπορούμε να μαντέψουμε πόσο αισθησιακή μπορεί να είναι η Καλυψώ που ερμηνεύει η Σαρλίζ Θέρον, πόσο απρόσμενη η Κλυταιμνήστρα της Λουπίτα Νιόνγκο, η Αθηνά της Ζεντάγια και ο Ποσειδώνας, ερμηνευμένος από τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Ενθουσιασμένος ήταν στις δηλώσεις του και ο υπεύθυνος για τον συντονισμό των κασκαντέρ, Τζέιμς Νιούμαν, ο οποίος δήλωνε πως «τέτοια ταινία δεν έχει ξαναγίνει μέχρι τώρα».
Η κυριότερη, μέχρι στιγμής, παραφωνία έρχεται από εκεί που δεν το περίμεναν οι συντελεστές της ταινίας - ούτε από την ανταγωνιστική στους Βρετανούς Ιρλανδία, ούτε από το Λος Αντζελες, ούτε καν από την Ελλάδα, με τους ντόπιους στη Μεσσηνία να υποδέχονται με τον καλύτερο τρόπο την παραγωγή. Αυτοί που αντέδρασαν είναι οι οργανώσεις που αντιστέκονται στην κατοχή της Δυτικής Σαχάρας από τους Μαροκινούς, οι οποίες θεωρούν ότι η απόφαση του Νόλαν να πραγματοποιήσει εκεί γυρίσματα ουσιαστικά νομιμοποιεί την εκμετάλλευση των ντόπιων πληθυσμών και την κατοχή.
Καθώς η ταινία μόλις ολοκλήρωσε γυρίσματα, αναμένεται να βγει στις αίθουσες του χρόνου το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου του 2026, προσδοκώντας να σπάσει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο.
Η καμπάνια της προώθησης
Τι λένε οι συντελεστές για την ταινία
Καθώς η ταινία μόλις ολοκλήρωσε γυρίσματα, αναμένεται να βγει στις αίθουσες του χρόνου το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου του 2026, προσδοκώντας να σπάσει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο.
