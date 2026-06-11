Προσωρινή απαγόρευση κολύβησης λόγω διαρροής λυμάτων σε παραλία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Κολύμβηση Απαγόρευση Λύματα

Προσωρινή απαγόρευση κολύβησης λόγω διαρροής λυμάτων σε παραλία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας, λόγω διαρροής λυμάτων μετά από θραύση αγωγού

Προσωρινή απαγόρευση κολύβησης λόγω διαρροής λυμάτων σε παραλία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής
Την προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας, λόγω διαρροής λυμάτων μετά από θραύση αγωγού.

Ο δήμος επισημαίνει ότι το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 του Πευκοχωρίου.

Από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων η διαρροή διακόπηκε άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα, επισημαίνει ο δήμος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης (χλωρίωσης) της περιοχής.

Ενημερώθηκαν άμεσα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι» της κοινότητας Πευκοχωρίου, σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης, έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Τέλος, ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει πως «έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του περιστατικού».

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης