Κάμερες σε 600 λεωφορεία για να καταγράφουν παραβάσεις και να «κόβουν» κλήσεις σε live χρόνο - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα μέσω ΑΙ

Μέσω της πλατφόρμας, το προσωπικό της Ο.ΣΥ. θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την κατάσταση κάθε λεωφορείου, τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί, αλλά και τις περιοχές με αυξημένη συμφόρηση ή κακή οδική κατάσταση. Όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών, φίλτρων αναζήτησης και ιστορικού.Η εφαρμογή έρχεται ως αποτέλεσμα του άρθρου 107 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο επιτρέπει τη διαπίστωση τροχαίων παραβάσεων μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών και καμερών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής προειδοποίηση προς το κοινό.Το σύστημα της Ο.ΣΥ. θα λειτουργεί αποκλειστικά ως καταγραφικό μέσο, αποστέλλοντας αυτοματοποιημένα τα δεδομένα στον αρμόδιο φορέα χωρίς οποιαδήποτε ανάλυση ή παρέμβαση από τον οργανισμό.Παράλληλα, η Ο.ΣΥ. έχει ξεκινήσει διαδικασίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), τόσο για το προσωπικό της όσο και για τους πολίτες, εξασφαλίζοντας ότι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα, όπως σημειώνεται στη διακήρυξη.Το νέο σύστημα θα μπορεί να διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα και συγκεκριμένα το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.).Προβλέπεται μάλιστα να είναι επεκτάσιμο, ώστε στο μέλλον να μπορεί να αναγνωρίζει και νέες κατηγορίες παραβάσεων, όπως υπέρβαση ταχύτητας, παράβαση διάβασης πεζών ή απρόσεκτη οδήγηση.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται σε 900.000 ευρώ (1.116.000 ευρώ με ΦΠΑ) για το βασικό έργο και 360.000 ευρώ (446.400 ευρώ με ΦΠΑ) ως δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή για πιθανή επέκταση του φυσικού αντικειμένου έως 40% του αρχικού προϋπολογισμού.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση ή η προμήθεια του εξοπλισμού.Η πιλοτική λειτουργία θα επιτρέψει την προσαρμογή των παραμέτρων του συστήματος στις πραγματικές ανάγκες, ενώ το προσωπικό της Ο.ΣΥ. θα εκπαιδευτεί στη χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων ανάλυσης από τον ανάδοχο του έργου.Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι 600 νέες κάμερες που θα προστεθούν στον στόλο των καμερών που λειτουργούν ήδη πιλοτικά στα λεωφορεία, έρχονται να ενισχύσουν ένα μέτρο που αποδίδει. «Όσο περισσότερο προστατεύουμε τις λεωφορειολωρίδες από παράνομη χρήση τους, τόσο πιο γρήγορα κινούνται τα λεωφορεία και αυτό είναι κάτι που νιώθει άμεσα ο πολίτης στη στάση» τόνισε.«Η επιτήρηση δεν γίνεται για να "γράψουμε" όσο το δυνατόν περισσότερους οδηγούς. Γίνεται για να λειτουργεί σωστά ένα δίκτυο που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Οι πρώτες κάμερες έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά σε 10 λεωφορεία και ο αλγόριθμος έχει εκπαιδευτεί. Ο διαγωνισμός για τις 600 κάμερες βρίσκεται στον «αέρα», η Περιφέρεια Αττικής προχωρά τη δική της εγκατάσταση σταθερών καμερών, και μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκληρώνουμε το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται όλες τις παραβάσεις με ακρίβεια και διαφάνεια. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε συνεπή δρομολόγια, μικρότερες χρονοαποστάσεις και ένα επίπεδο ελέγχου που ενισχύει την οδική ασφάλεια για όλους. Δεν τιμωρούμε, σεβόμαστε τον άνθρωπο που περιμένει καθημερινά το λεωφορείο για να φτάσει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στις υποχρεώσεις του» επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.