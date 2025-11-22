Σε επαγρύπνηση τα συστήματα υγείας για την πρόωρη άνοδο της γρίπης- Νέο στέλεχος Κ και η σημασία του εμβολιασμού

Η εποχική γρίπη εμφανίζεται έως και έναν μήνα νωρίτερα με κυριαρχία του υποστελέχους Κ του A(H3N2), ενώ οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη εμβολιασμού και προειδοποιούν για πιθανή πίεση στα συστήματα υγείας