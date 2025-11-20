Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες

Πήρε πόντους η κυβέρνηση με τις συμφωνίες του Ζαππείου, κέρδισε 0,5% στην πρόθεση ψήφου - Μισή μονάδα πάνω το ΠΑΣΟΚ, οκτακομματική Βουλή - Σημαντικότερα προβλήματα η ακρίβεια και ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Το 14% βλέπει θετικά ένα «κόμμα Τσίπρα» - Στο 6% οι θετικές γνώμες για «κόμμα Σαμαρά»