Σίσσυ Χρηστίδου μετά τα σχόλια για την εμφάνισή της: Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές

Αναφερόμενη στην απώλεια των κιλών της, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο με την επίβλεψη ιατρού. «Μίλησα για τη μέθοδο που για μένα λειτουργεί, το ‘χω κάνει και στις εγκυμοσύνες μου. Γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη, γιατί είμαι και πολύ φοβιτσιάρα. Λένε για μεθόδους που ποτέ δεν θα ακολουθούσα, γιατί φοβάμαι. Έχουν προωθήσει και προϊόντα δήθεν με το όνομά μου, ψεύτικες συνεντεύξεις», επισήμανε.

Στα σχόλια που έγιναν για την εμφάνισή της μετά την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια διευκρίνισε ότι δεν κατέφυγε σε πλαστικές επεμβάσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν κρύφτηκε σε κάποια κλινική», ενώ δεν έκρυψε την έκπληξή της για όσα ειπώθηκαν για την εικόνα της.«Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου. Όλο το καλοκαίρι στα social media το συζητούσα όλο αυτό για την προσπάθεια που έκανα. Προφανώς, και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.Σε άλλο σημείο, τοποθετήθηκε σχετικά με την ένταση στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα σε εκείνη και τον Απόστολο Γκλέτσο . Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι του είχαν στήσει παγίδα, αφού είχε συμφωνήσει να μη μιλήσει στην εκπομπή της για τον τσακωμό του με τη Σοφία Μουτίδου, αλλά για το περιστατικό με τους αστυνομικούς που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του μετά από τη δήλωσή του «Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες;».Σχολιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε: «Ο Απόστολος μίλησε τρεις φορές με την εκπομπή, γιατί ήθελε να τοποθετηθεί κυρίως για το κομμάτι των αστυνομικών και το γνωρίζαμε αυτό. Είπα στην αρχισυντάκτριά μου να του διευκρινίσει αν θέλει να μιλήσει για τη Σοφία Μουτίδου ή όχι, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση».