Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
H ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε βιασμό - Κανόνισαν ραντεβού μέσω Instagram και όταν συναντήθηκαν την οδήγησε σε απόμερο μέρος
Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στην Πάτρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.
Η εξέταση, η οποία είχε παραγγελθεί άμεσα, έρχεται να ενισχύσει τη θέση της 12χρονης, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε τους γονείς της, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία κατά του φερόμενου ως δράστη.
Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.
Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας.
Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της Ιστροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, με την ποινική διαδικασία να τίθεται σε κίνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη τους τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.
Κανόνισαν ραντεβού μέσω InstagramΌπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
Την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείουΣτη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
