Η Εβελίνα Σκίτσκο του GNTM αποκάλυψε ότι είχε καρκίνο - «Θεωρούσα πως να μιλήσω είναι αδυναμία και ντροπή»
Το μοντέλο που έγινε γνωστό από το GNTM έκανε πάρτι για να γιορτάσει τη νίκη της στη μάχη με τον καρκίνο
Για πρώτη φορά, η Εβελίνα Σκίτσκο μοιράστηκε δημόσια τη μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και από την οποία κατάφερε να βγει νικήτρια. Το μοντέλο, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM, έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες από τη νοσηλεία της στο Ογκολογικό.
Η ίδια περιέγραψε τις σκέψεις και τους φόβους της, ενώ αναφέρθηκε και στη δύναμη που βρήκε μέσα από την περιπέτειά της.
Στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα, βρισκόταν η Έλενα Χριστοπούλου και τα αγαπημένα της πρόσωπα, γεγονός που, όπως η ίδια υπογραμμίζει, αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Η Εβελίνα Σκίτσκο σημείωσε πως δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μιλούσε δημόσια για ένα τόσο ιδιωτικό κομμάτι της ζωής της, θεωρώντας αρχικά ότι μια τέτοια αποκάλυψη θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αδυναμία ή ακόμη και ως ντροπή. Όπως τόνισε, η στάση της άρχισε να αλλάζει όταν αντιλήφθηκε πόσοι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, βιώνουν αντίστοιχες δοκιμασίες.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτησή της: «Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης, θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως δύναμη. Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του τη δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς οχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις. Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις!».
Λίγες ώρες αργότερα, η Εβελίνα Σκίτσκο διοργάνωσε ένα πάρτι για να γιορτάσει τη νίκη της απέναντι στον καρκίνο. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβηκαν φωτογραφίες της, όπου φαίνεται να κρατάει ένα χαρτί που γράφει «I fuc*** cancer» (=γάμ*** τον καρκίνο) και μία τούρτα.
