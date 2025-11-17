Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Ελληνοαυστραλή δίχασε επειδή τα έβαλε με τις γυναίκες που φοράνε κολλητά σορτς και πάνε για ψώνια - Δείτε το βίντεο
«Επιτέλους κάποιος τα είπε» έγραψαν όσοι τη στήριξαν - «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να βλέπεις το σώμα» απάντησε η άλλη πλευρά
Viral έχει γίνει στην Αυστραλία το βίντεο στο TikTok με το ξέσπασμα μιας Ελληνοαυστραλής για τις γυναίκες που φορούν στενά αθλητικά ρούχα σε δημόσιους χώρους.
Στο βίντεο που γυρίστηκε μέσα σε σούπερ μάρκετ στο Τάουνσβιλ, η TikToker Poppy ακούγεται να λέει «αυτές οι γυναίκες που φορούν αυτά τα αθλητικά ρούχα, αυτά τα κοντά σορτς, νομίζω ότι είναι υπέροχο, είστε σίγουρες για τον εαυτό σας, έχετε υπέροχο σώμα... Αλλά συνειδητοποιείτε ότι όταν περπατάτε, μπορούμε να δούμε το σχήμα του κ@@@ σας; Μην έρχεστε και μου λέτε γιατί κοιτάξατε; Πώς θα μπορούσα να μην κοιτάξω; Είναι ακριβώς εκεί, και περπατάτε προς το μέρος μου. Είναι σαν να λέω, γεια, μπορείτε να δείτε το σχήμα του; Εγώ μπορώ, δεν μπορώ να το αποφύγω. Είναι σαν ένας άντρας να περπατάει με κολάν και να μπορείς να δει το πέος του».
Το βίντεο ωστόσο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις με άλλους να την επαινούν για την ειλικρίνειά της και άλλους να την κατηγορούν για «εσωτερικευμένο μισογυνισμό».
«Έχει δίκιο – υπάρχει κάτι που λέγεται ευπρέπεια σε δημόσιο χώρο», «επιτέλους κάποιος το είπε», «μισώ αυτή τη νέα τάση, τα αθλητικά ρούχα ανήκουν στο γυμναστήριο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια που συμφώνησαν με το ξέσπασμα της TikToker που ζει στο Κουίνσλαντ.
Ωστόσο άλλοι σχολιαστές εξέφρασαν διαφορετική άποψη: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να βλέπεις το σώμα», «απλά κοίταξε αλλού, άσε με να κοιτάξω τη δουλειά μου. Δεν αλλάζω ρούχα και δουλεύω σκληρά για αυτό το σώμα», «δεν είναι και τόσο σοβαρό – νιώθουμε σέξι και αυτοπεποίθηση, οπότε γιατί όχι;»
Υπήρξαν, δε, και αρκετοί που επισήμαναν ότι οι γυναίκες συχνά πηγαίνουν για ψώνια μετά από προπόνηση: «Τι γίνεται αν πρέπει να πάμε στα καταστήματα μετά από μια προπόνηση στο γυμναστήριο – πρέπει να πάμε σπίτι και να αλλάξουμε; Μερικές κοπέλες είναι απλά απασχολημένες και πρέπει να κάνουν τα ψώνια τους μετά την προπόνηση», «οι κοπέλες νιώθουν ήδη αμήχανα όταν περπατούν με αθλητικά ρούχα, οπότε το να τις επιπλήττουμε δεν βελτιώνει την κατάσταση».
