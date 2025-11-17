Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή

Με την απόφαση του ΣτΕ το ποσό που πέρασε από την τράπεζα είναι το μόνο δεκτό τίμημα για την εφορία - Τελειώνει οριστικά η εποχή των «διπλών τιμών» - Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τα συμβόλαια