Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θα πρωταγωνιστήσει στο remake του «Alice In Wonderland»
Η ηθοποιός θα συμμετάσχει επίσης, στην παραγωγή της ταινίας
Σε μια νέα κινηματογραφική εκδοχή της κλασικής ιστορίας Alice In Wonderland («Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων») ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει επιλεγεί από την Universal Pictures για τη νέα ταινία, η οποία περιγράφεται ως «ένα πρότζεκτ πάθους» για την ίδια.
Το THR αναφέρει ότι η Κάρπεντερ είχε προσεγγίσει τους εκπροσώπους του στούντιο με ιδέες για το έργο ήδη πριν από έναν χρόνο, ενώ αναμένεται να αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας. Παράλληλα, η σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα Λορέν Σκαφάρια, γνωστή για την αστυνομική ταινία με την Τζένιφερ Λόπεζ, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του remake.
Δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα υποδυθεί η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ούτε και για τα υπόλοιπα μέλη του καστ, ενώ δεν έχει οριστεί ημερομηνία κυκλοφορίας. Το κινηματογραφικό έργο θα αποτελέσει μια νέα αφήγηση της ιστορίας του Λιούις Κάρολ, που είχε πρωτοεκδοθεί τον 19ο αιώνα και αργότερα έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1951.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sabrina Carpenter is set to star in and produce an ‘Alice In Wonderland’ movie musical.— Pop Base (@PopBase) November 11, 2025
(https://t.co/x84HEAh4Z8) pic.twitter.com/xF6GAwutJe
