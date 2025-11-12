Το Ποκρόφσκ – αν πέσει - θα είναι η μεγαλύτερη ουκρανική πόλη που πέφτει μετά το Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023. Θεωρείται το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο πριν οι Ρώσοι προσεγγίσουν τη Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ - τις δύο μεγάλες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Η κατάληψη της πόλης θα ενίσχυε το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι «ο ρωσικός στρατός προελαύνει» και ότι ο πόλεμος θα επιδεινωθεί για την Ουκρανία αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις της Μόσχας.Το Κίεβο μάχεται να κρατήσει το Ποκρόφσκ όχι μόνο για στρατηγικούς λόγους, αλλά και για να αντικρούσει το ρωσικό αφήγημα - ιδιαίτερα καθώς ζητά περαιτέρω στήριξη από τη δύστροπη κυβέρνηση Τραμπ.