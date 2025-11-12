O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Τα «σφίξιμο» για τη χορήγησή της έφερε απότομο «φρένο» τον Σεπτέμβριο στις άδειες - Στην «ουρά» 13.000 αιτήσεις - Το crash test του 2025 θα κρίνει το μέλλον των μέτρων το 2026
Τα αποτελέσματα της «Χρυσής Βίζας» του 2025 θα κρίνουν τις στοχευμένες αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση στα μέτρα για τα ακίνητα το 2026. Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τα στοιχεία για την πορεία της Golden Visa, μετά το «σφίξιμο» των όρων χορήγησής της. Οι αλλαγές έγιναν χάριν ανακούφισης της κτηματαγοράς από τις πιέσεις που ασκούν στην αγορά τα ξένα «πορτοφόλια», εις βάρος του βαλαντίου των ελληνικών νοικοκυριών.
Η απότομη πτώση των αιτήσεων το 2025 αποτελεί το μεγάλο τεστ που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις: θα παραμείνει το «φρένο» για να ανασάνουν τα ενοίκια, ή θα απαιτηθούν περαιτέρω διορθώσεις που θα δώσουν «ανάσα» στο στεγαστικό πρόβλημα, χωρίς όμως μεγάλες «θυσίες» και απώλειες σε πολύτιμα επενδυτικά κεφάλαια;
Τα στοιχεία πάντως του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δείχνουν ότι μετά το κλείσιμο των «παραθύρων ευκαιρίας» με τα παλιά, χαμηλά όρια, η αγορά ακινήτων για απόκτηση Golden Visa πάτησε απότομα φρένο: τον Σεπτέμβριο του 2024, είχαμε 822 αιτήσεις. Φέτος, τον ίδιο μήνα, μόλις 392 – μια βουτιά 52,5%. Το πιο εντυπωσιακό; Πέρυσι τον Σεπτέμβριο εγκρίθηκαν 607 άδειες ενώ εφέτος, μόλις μία!
Η ίδια εικόνα και στις ανανεώσεις, με τα αιτήματα να μειώνονται κατά σχεδόν 75%. Παρότι στο σύνολο του 9μήνου η πτώση είναι ηπιότερη (-6%), η κατρακύλα μήνα με τον μήνα δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει, ίσως μάλιστα περισσότερο από το αναμενόμενο ή το επιθυμητό.
Τώρα, το οικονομικό επιτελείο έχει μπροστά του μια δύσκολη εξίσωση για το 2026. Τα έσοδα από το πρόγραμμα μειώνονται, την ώρα που χρειάζονται επενδύσεις για την τόνωση της οικονομίας. Από την άλλη, η «ψύξη» της αγοράς ακινήτων για απόκτηση Golden Visa ήταν βασικός μοχλός για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα τελικά νούμερα του 2025 θα μπουν στο μικροσκόπιο και θα κρίνουν αν η κυβέρνηση θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο ή θα αναζητήσει μια νέα, «χρυσή» τομή.
Αλλάζει ο χάρτης: «Μπουκάρουν» Τούρκοι και ΙσραηλινοίΠίσω από την πτώση, όμως, κρύβεται μια εντυπωσιακή αναδιάταξη δυνάμεων. Οι Κινέζοι επενδυτές παραμένουν μεν κυρίαρχοι με 8.792 άδειες (+29%), η πραγματική «έκρηξη», όμως, έρχεται από την Τουρκία: οι άδειες σε Τούρκους επενδυτές εκτοξεύτηκαν κατά 153% (2.698 από 1.067 πέρυσι). Σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι επενδυτές από το Ισραήλ (+84%), ενώ ακολουθούν Βρετανοί, Αμερικανοί και Λιβανέζοι.
Η «ουρά» των 13.500 και το «στοίχημα» του 2026Το σύστημα παραμένει «μπουκωμένο» από το παρελθόν, με 13.499 αιτήσεις να εκκρεμούν. Από αυτές, οι 10.703 (το 79%) αφορούν ακίνητα στην Αττική, επιβεβαιώνοντας την πίεση που ασκήθηκε στην αγορά κατοικίας της πρωτεύουσας.
