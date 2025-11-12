O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών

Τα «σφίξιμο» για τη χορήγησή της έφερε απότομο «φρένο» τον Σεπτέμβριο στις άδειες - Στην «ουρά» 13.000 αιτήσεις - Το crash test του 2025 θα κρίνει το μέλλον των μέτρων το 2026