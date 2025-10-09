Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατηγορείται ότι κάνει πλάκα για μια ψυχική διαταραχή στο νέο της τραγούδι
Ο οργανισμός PTSD UK καταγγέλλει ότι η αναφορά της τραγουδίστριας «υποβαθμίζει μια σοβαρή ψυχική διαταραχή»
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το νέο της άλμπουμ Man’s Best Friend, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων για τους στίχους του τραγουδιού «Nobody’s Son». Ο οργανισμός PTSD UK την κατηγόρησε ότι «κάνει μια ελαφριά αναφορά» σε μια σοβαρή ψυχική νόσο, μετά τη φράση «That boy is corrupt, get PTSD on the daily» («Αυτό το αγόρι είναι διεφθαρμένο, παθαίνεις PTSD κάθε μέρα»).
Σε ανοιχτή επιστολή που απηύθυνε στην τραγουδίστρια και την εταιρεία της, ο οργανισμός χαρακτήρισε τη διατύπωση «ιατρικά ανακριβή και απογοητευτική», υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η φράση μπορεί να δίνει την εντύπωση πως το PTSD (Διαταραχή μετατραυματικού στρες) είναι κάτι «ελαφρύ» ή προσωρινό, όπως μια κακή διάθεση. «Όσο περισσότερο η λέξη χρησιμοποιείται με αβάσιμο τρόπο στην ποπ κουλτούρα, τόσο λιγότερο σοβαρά αντιμετωπίζεται όταν αναφέρεται σωστά», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Ο οργανισμός υπογράμμισε επίσης ότι, αν και μπορεί η πρόθεση της Κάρπεντερ να ήταν μεταφορική, η χρήση ιατρικών όρων σε ελαφρύ ή χιουμοριστικό πλαίσιο ενισχύει τη σύγχυση και το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία:
«Το PTSD δεν είναι απλώς μια άσχημη εμπειρία ή μια κακή μέρα — είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που μπορεί να έχει καταστροφικές και δια βίου συνέπειες. Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό να βλέπουμε τέτοιες αναφορές από μια τόσο γνωστή καλλιτέχνιδα, με νεανικό και ευάλωτο κοινό».
Η 26χρονη ποπ σταρ, που πρόσφατα μίλησε στο Vogue Italia για τις προσωπικές της σχέσεις και τις εμπειρίες της με την κριτική, έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί συχνά το χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας. Ωστόσο, οι στίχοι της φαίνεται να άνοιξαν μια συζήτηση για τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας όταν αυτή αγγίζει θέματα ψυχικής υγείας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Sabrina Carpenter is accused of making light of PTSD in song lyrics as charity accuse her of 'trivilasing' the serious condition https://t.co/kxCVlrRAhr— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 9, 2025
