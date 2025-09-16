Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστούν στη σκηνή του Coachella 2026
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστούν στη σκηνή του Coachella 2026
Στο διάσημο φεστιβάλ θα τραγουδήσει και η Καρόλ G μεταξύ άλλων καλλιτεχνών
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Καρόλ G ανακοινώθηκαν ως οι κεντρικοί καλλιτέχνες του διάσημου φεστιβάλ Coachella για το 2026.
Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι τρεις τους θα βρεθούν στην κορυφή του προγράμματος της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη Indio στην Καλιφόρνια μπροστά σε περίπου 250.000 θεατές. Την επόμενη χρονιά θα διεξαχθεί σε δύο τριήμερα και συγκεκριμένα στις 10-12 και 17-19 Απριλίου.
Η Κάρπεντερ θα εμφανιστεί την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ και μαζί της θα είναι μεταξύ άλλων οι: Teddy Swims, KATSEYE, Central Cee, Sexyy Red, Ethel Cain, Dijon, The XX, Disclosure και Nine Inch Noize.
Ο Μπίμπερ θα ανέβει στη σκηνή την επόμενη ημέρα όπως και οι: Τhe Strokes, Given, Addison Rae, Labrinth, Sombr, Swan Lee, Royal Otis και David Byrne.
Τη σκυτάλη θα πάρει η Κολομβιανή σταρ, Κάρολ G, ενώ ο Ιταλο-Αμερικανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Anyma θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το πρότζεκτ του «Anyma presents Eden». Στη σκηνή επίσης θα ανέβουν μεταξύ άλλων οι: Young Thug, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA Twigs και Subtronics. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διάθεσή των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι τρεις τους θα βρεθούν στην κορυφή του προγράμματος της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη Indio στην Καλιφόρνια μπροστά σε περίπου 250.000 θεατές. Την επόμενη χρονιά θα διεξαχθεί σε δύο τριήμερα και συγκεκριμένα στις 10-12 και 17-19 Απριλίου.
Η Κάρπεντερ θα εμφανιστεί την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ και μαζί της θα είναι μεταξύ άλλων οι: Teddy Swims, KATSEYE, Central Cee, Sexyy Red, Ethel Cain, Dijon, The XX, Disclosure και Nine Inch Noize.
Sabrina Carpenter, Justin Bieber, and Karol G will headline the 2026 Coachella music festival, which just announced its full lineup. The event takes place in Indio, Calif., April 10-12 and 17-19. https://t.co/0gRWy512cc— Entertainment Weekly (@EW) September 16, 2025
Τη σκυτάλη θα πάρει η Κολομβιανή σταρ, Κάρολ G, ενώ ο Ιταλο-Αμερικανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Anyma θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το πρότζεκτ του «Anyma presents Eden». Στη σκηνή επίσης θα ανέβουν μεταξύ άλλων οι: Young Thug, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA Twigs και Subtronics. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διάθεσή των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα