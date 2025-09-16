Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστούν στη σκηνή του Coachella 2026
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστούν στη σκηνή του Coachella 2026

Στο διάσημο φεστιβάλ θα τραγουδήσει και η  Καρόλ G μεταξύ άλλων καλλιτεχνών

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ θα εμφανιστούν στη σκηνή του Coachella 2026
Ελένη Μήτση
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Καρόλ G ανακοινώθηκαν ως οι κεντρικοί καλλιτέχνες του διάσημου φεστιβάλ Coachella για το 2026.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι τρεις τους θα βρεθούν στην κορυφή του προγράμματος της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη Indio στην Καλιφόρνια μπροστά σε περίπου 250.000 θεατές. Την επόμενη χρονιά θα διεξαχθεί σε δύο τριήμερα και συγκεκριμένα στις 10-12 και 17-19 Απριλίου.

Η Κάρπεντερ θα εμφανιστεί την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ και μαζί της θα είναι μεταξύ άλλων οι: Teddy Swims, KATSEYE, Central Cee, Sexyy Red, Ethel Cain, Dijon, The XX, Disclosure και Nine Inch Noize.

Ο Μπίμπερ  θα ανέβει στη σκηνή την επόμενη ημέρα όπως και οι: Τhe Strokes, Given, Addison Rae, Labrinth, Sombr, Swan Lee, Royal Otis και David Byrne.

Τη σκυτάλη θα πάρει η Κολομβιανή σταρ,  Κάρολ G, ενώ ο Ιταλο-Αμερικανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Anyma θα παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το πρότζεκτ του «Anyma presents Eden». Στη σκηνή επίσης θα ανέβουν μεταξύ άλλων οι: Young Thug, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA Twigs και Subtronics.  Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διάθεσή των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

