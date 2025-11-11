Τζένη Χειλουδάκη: Τα βιολογικά φύλα είναι άνδρας και γυναίκα, τα υπόλοιπα είναι επινόηση

Είτε το θέλετε, είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή, πνεύμα και σώμα να κραυγάζει «είμαι γυναίκα», πρόσθεσε