Τζένη Χειλουδάκη: Τα βιολογικά φύλα είναι άνδρας και γυναίκα, τα υπόλοιπα είναι επινόηση
Είτε το θέλετε, είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή, πνεύμα και σώμα να κραυγάζει «είμαι γυναίκα», πρόσθεσε
Την προσωπική της άποψη για τα φύλα εξέφρασε δημόσια η Τζένη Χειλουδάκη μέσα από ανάρτησή της στα social media, τονίζοντας ότι, κατά την γνώμη της, τα βιολογικά φύλα είναι δύο, γυναίκα και άνδρας. Στην ανάρτησή της ανέφερε ότι τα υπόλοιπα φύλα είναι, όπως τα χαρακτήρισε, «επινοήσεις», «δήθεν μόδα» ή «ψεύτικη επανάσταση» και ότι δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να αποδέχεται ό,τι προβάλλει η κοινότητα LGBTQ+.
Η ίδια τόνισε πως «τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες είναι γυναίκες πλέον» και αντίστοιχα «τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια και έγιναν αγόρια είναι αγόρια πλέον». Για τα παιδιά που δεν ταυτίζονται με κάποιο φύλο, πρότεινε να επισκεφθούν έναν ψυχολόγο, ενώ υπογράμμισε ότι οι νέες γενιές γνωρίζουν περισσότερα από ποτέ λόγω της πρόσβασης στα media.
Η Τζένη Χειλουδάκη ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί, ιδίως στον αθλητισμό, με τη δημιουργία ξεχωριστών κατηγοριών για διαφορετικά άτομα. Μοιράστηκε και προσωπικές εμπειρίες, εξηγώντας πώς από μικρή ένιωθε ότι ήταν κορίτσι σε «λάθος σώμα», και πώς στα 20 της χρόνια επαναπροσδιόρισε το φύλο της στο Λονδίνο, τονίζοντας ότι η άποψή της πηγάζει από προσωπικό αγώνα δεκαετιών.
Τέλος, εξέφρασε την αποστροφή της προς όσους, όπως λέει, «κοροϊδεύουν το είδωλό της», τη γυναίκα, για likes και χρήματα, τονίζοντας ότι για να είναι κάποιος γυναίκα, πρέπει ψυχή, πνεύμα και σώμα να «κραυγάζουν» αυτό το γεγονός.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Τα βιολογικά φύλα είναι δύο, τέλος. Γυναίκα και άνδρας. Τα υπόλοιπα είναι επινόηση, είναι δήθεν μόδα, είναι ψεύτικη επανάσταση, είναι επιλεκτικός ψωνισμένος ,δήθεν ακτιβισμός, είναι πατροναρισμένη πολιτική. Δεν είμαι υποχρεωμένη ότι μου πασάρει η πολύχρωμη κοινότητα να το ασπάζομαι. Τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες είναι γυναίκες πλέον. Τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια και έγιναν αγόρια είναι αγόρια πλέον. Τέλος. Τα μπερδεμένα παιδιά που δεν αισθάνονται ούτε το ένα, ούτε το άλλο ας επισκεφθείτε έναν ψυχολόγο. Αν και δεν πιστεύω ότι τα σημερινά παιδιά που έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και ίντερνετ από τα πέντε τους δεν γνωρίζουν μεγαλώνοντας τα πάντα. Όλα τα γνωρίζουν τα νέα παιδιά πιστέψτε με. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε αθλήματα συμφωνώ παραδόξως με πολλούς που λένε ότι τα διαφορετικά άτομα θα πρέπει να αγωνίζονται με ομοίους τους. Να. Ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία. Ήξερα από τα πέντε μου ότι ήμουν κορίτσι σε λάθος σώμα. Στα δεκατρία μου είχα στήθος, βαφόμουν και φορούσα το φουστάνι. Στα είκοσι χρόνια μου πήγα στο Λονδίνο και επαναπροσδιόρισα το φύλο μου. Έχω το δικαίωμα να μιλώ, γιατί ξέρω. Έχω άποψη, γιατί εγώ και άλλες σαν εμένα τις σκληρές δεκαετίες του '80 και του '90 και άλλες πριν από εμάς στα '70ς χύσαμε αίμα για να γίνουμε αυτό που λατρέψαμε και να πλησιάσουμε το είδωλο μας. Τώρα το κάθε μουσάτο, άβυζο ψώνιο στα social media βγαίνει και βάφεται, βάζει τα περουκάκια και κοροϊδεύει το είδωλο μου, τη γυναίκα για να εισπράξει λεφτά και likes. Να μην πω τι γίνεται πλέον σε εκπομπές σινεμά και θεατρικές παραστάσεις. Στην τελική πώς να το κάνουμε; Είτε το θέλετε, είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή πνεύμα και σώμα να κραυγάζει "είμαι γυναίκα". Υστερόγραφο. Δεν θα κάνω διαλόγους, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Αν σας εξόργισα, το ποντίκι σας και σε άλλη ιντερνετική φάκα. Μου είναι αδιάφορο. Τζένη Χειλουδάκη».
