Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Drones σχηματίζουν ελληνικό μαχητικό και καταρρίπτουν τουρκικό - Δείτε βίντεο
Το σόου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελο Μιχαήλ

Ένα μοναδικό σόου από drones είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι βρέθηκαν στη Σχολή Ικάρων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Τα drones σχημάτισαν στον αέρα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα, τα ειδικά κράνη που χρησιμοποιούν οι αεροπόροι αλλά και το σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν» της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. σημαίνει «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη»).

Η εντυπωσιακότερη στιγμή, όμως, ήταν αυτή που ένα μπλε «μαχητικό» από drones (σ.σ. τα χρώματα της Ελλάδας) κατέρριψε ένα αντίστοιχο κόκκινου χρώματος (σ.σ. τα χρώματα της Τουρκίας).

Δείτε το βίντεο


Υπενθυμίζεται ότι μια ημέρα αργότερα, την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην οποία έλαβαν μέρος

  • - ​Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)
  • - ​Αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (114ΠΜ)
  • - ​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»
  • - ​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»
  • - ​Το ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD
  • - ​Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»


Δείτε φωτογραφίες από το σόου των drones στη Σχολή Ικάρων

Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό


