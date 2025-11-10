Χριστίνα Λαμπίρη: Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης, είναι η δουλειά μου και μου λείπει
Χριστίνα Λαμπίρη Τηλεόραση

Χριστίνα Λαμπίρη: Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης, είναι η δουλειά μου και μου λείπει

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει εκεί, δήλωσε η παρουσιάστρια

Γεωργία Κοτζιά
Τη σχέση της με την τηλεόραση και τη δημοσιογραφία περιέγραψε η Χριστίνα Λαμπίρη, τονίζοντας ότι, παρότι έχει απομακρυνθεί από το μέσο, εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς όπως είπε «αυτή είναι η δουλειά της».

Η παρουσιάστρια σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το έχει περάσει σε τηλεοπτικά στούντιο, επομένως της λείπει η παρουσία της από το μέσο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η Χριστίνα Λαμπίρη δήλωσε: «Δεν φεύγει το μικρόβιο της τηλεόρασης, αλλά δεν είναι μόνο η τηλεόραση. Είναι η δουλειά. Η δημοσιογραφία γενικότερα, δεν φεύγει. Είναι η δουλειά μου και προφανώς μου λείπει. Αν σκεφτείς, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει εκεί. Και μόνο η συνήθεια...».

Όσο για τα νούμερα τηλεθέασης, παραδέχτηκε ότι τα παρακολουθεί ακόμα και σήμερα, ενώ για τη θεματολογία των εκπομπών σχολίασε: «Βλέπω ακόμα τα νούμερα. Βλέπω τις εκπομπές και είναι ίδια η θεματολογία παντού. Εκεί, από ο,τι καταλαβαίνω δεν είναι τελικά θέμα θεματολογίας, αλλά θέμα παρουσιαστή, ξεκάθαρα. Δυστυχώς, οι ίδιοι οι παρουσιαστές έχουν γίνει θέματα. Υπάρχουν κανάλια, τα οποία αν και είναι δυνατά, δεν ταιριάζουν σε όλους τους παρουσιαστές».

Γεωργία Κοτζιά
