Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε ότι ο Νόα Σναπ θα βαφτίσει την κόρη της
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε ότι ο Νόα Σναπ θα βαφτίσει την κόρη της
Η ηθοποιός επέλεξε τον κολλητό της φίλο και συμπρωταγωνιστή της στο Stranger Things για αυτόν τον σημαντικό ρόλο
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε πως ο κολλητός της φίλος και συμπρωταγωνιστής της στο Stranger Things, Νόα Σναπ, έχει αναλάβει έναν ακόμα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή, αφού θα γίνει ο νονός της κόρης της.
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας για την τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς, η 21χρονη ηθοποιός μίλησε στο Entertainment Tonight και αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον δεσμό που τους συνδέει, ενώ μίλησε και για τους υπόλοιπους φίλους της και πώς διαχειρίζονται το γεγονός ότι έχει πλέον παιδί.
«Η Σέιντι είναι πολύ μητρική, αλλά ο Νόα είναι ο νονός της», είπε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, αναφερόμενη στη Σέιντι Σινκ και τον Νόα Σναπ. «Όλοι τους γίνονται οι πιο γλυκές και τρυφερές εκδοχές του εαυτού τους όταν είναι κοντά της, ακόμα και η φωνή τους αλλάζει, μαλακώνει, σαν να μιλούν μωρουδίστικα».
Ο Νόα Σναπ, από την πλευρά του, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη νέα ζωή της φίλης του. «Ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη χαρά», είπε. «Μου φαίνεται απίστευτο να τη βλέπω να μεγαλώνει, από ένα αθώο, αστείο κορίτσι γεμάτο ενέργεια, σε μια παντρεμένη γυναίκα και μητέρα. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για εκείνη», πρόσθεσε.
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζιόβι, με μια ανάρτηση στο Instagram τον περασμένο Αύγουστο ανακοίνωσαν πως απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω υιοθεσίας. «Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε την αγαπημένη μας κόρη μέσω υιοθεσίας. Είμαστε πέρα για πέρα ενθουσιασμένοι για αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της ζωής μας, που θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ηρεμία και την ιδιωτικότητα», έγραψε η ηθοποιός. «Και ξαφνικά, γίναμε τρεις».
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη British Vogue, η ηθοποιός εξήγησε πως σκοπεύει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της μικρής, τονίζοντας πως δεν θέλει να εκθέσει τη ζωή της κόρης της πριν εκείνη το επιλέξει. «Δεν πρόκειται να το κάνω. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσω εκείνη και την ιστορία της, μέχρι να είναι αρκετά μεγάλη ώστε, αν θελήσει, να τη μοιραστεί η ίδια», δήλωσε. «Δεν μου ανήκει αυτό το δικαίωμα να τη βάλω στο προσκήνιο χωρίς τη συγκατάθεσή της».
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε ακόμη ότι δεν σκοπεύουν να αποκαλύψουν ούτε το όνομα της κόρης τους, μέχρι να θελήσει η ίδια να το κάνει. «Όταν θα είναι έτοιμη να το αποφασίσει μόνη της, τότε θα το μάθει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας για την τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς, η 21χρονη ηθοποιός μίλησε στο Entertainment Tonight και αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον δεσμό που τους συνδέει, ενώ μίλησε και για τους υπόλοιπους φίλους της και πώς διαχειρίζονται το γεγονός ότι έχει πλέον παιδί.
«Η Σέιντι είναι πολύ μητρική, αλλά ο Νόα είναι ο νονός της», είπε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, αναφερόμενη στη Σέιντι Σινκ και τον Νόα Σναπ. «Όλοι τους γίνονται οι πιο γλυκές και τρυφερές εκδοχές του εαυτού τους όταν είναι κοντά της, ακόμα και η φωνή τους αλλάζει, μαλακώνει, σαν να μιλούν μωρουδίστικα».
Ο Νόα Σναπ, από την πλευρά του, εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη νέα ζωή της φίλης του. «Ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη χαρά», είπε. «Μου φαίνεται απίστευτο να τη βλέπω να μεγαλώνει, από ένα αθώο, αστείο κορίτσι γεμάτο ενέργεια, σε μια παντρεμένη γυναίκα και μητέρα. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για εκείνη», πρόσθεσε.
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζιόβι, με μια ανάρτηση στο Instagram τον περασμένο Αύγουστο ανακοίνωσαν πως απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μέσω υιοθεσίας. «Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε την αγαπημένη μας κόρη μέσω υιοθεσίας. Είμαστε πέρα για πέρα ενθουσιασμένοι για αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της ζωής μας, που θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ηρεμία και την ιδιωτικότητα», έγραψε η ηθοποιός. «Και ξαφνικά, γίναμε τρεις».
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη British Vogue, η ηθοποιός εξήγησε πως σκοπεύει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της μικρής, τονίζοντας πως δεν θέλει να εκθέσει τη ζωή της κόρης της πριν εκείνη το επιλέξει. «Δεν πρόκειται να το κάνω. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσω εκείνη και την ιστορία της, μέχρι να είναι αρκετά μεγάλη ώστε, αν θελήσει, να τη μοιραστεί η ίδια», δήλωσε. «Δεν μου ανήκει αυτό το δικαίωμα να τη βάλω στο προσκήνιο χωρίς τη συγκατάθεσή της».
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε ακόμη ότι δεν σκοπεύουν να αποκαλύψουν ούτε το όνομα της κόρης τους, μέχρι να θελήσει η ίδια να το κάνει. «Όταν θα είναι έτοιμη να το αποφασίσει μόνη της, τότε θα το μάθει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Άγρια δολοφονία Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων - Είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα