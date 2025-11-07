Ο παραγωγός του «Stranger Things» διαψεύδει ότι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για παρενόχληση και εκφοβισμό
Ο Σον Λέβι χαρακτήρισε «εντελώς ανακριβή» τα δημοσιεύματα, ενώ οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Χόλιγουντ
Ο εκτελεστικός παραγωγός του «Stranger Things», Σον Λέβι, τοποθετήθηκε δημόσια για τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει καταθέσει επίσημη αναφορά για παρενόχληση και εκφοβισμό εις βάρος του συμπρωταγωνιστή της, Ντέιβιντ Χάρμπουρ.
Μιλώντας στο The Hollywood Reporter κατά την παγκόσμια πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Λος Άντζελες, ο 57χρονος σκηνοθέτης και παραγωγός χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα «wildly inaccurate», δηλαδή εντελώς ανακριβή. «Η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε ένα περιβάλλον σεβασμού, όπου όλοι αισθάνονται άνετα και ασφαλείς», δήλωσε. «Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε το καστ και το συνεργείο σαν οικογένεια και αυτή είναι πάντα η βάση μας».
Η Daily Mail είχε γράψει πως η 21χρονη ηθοποιός υπέβαλε καταγγελία για «εκφοβισμό και παρενόχληση» πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές σε σεξουαλική παρενόχληση. Ούτε η Μπράουν, ούτε ο Χάρμπουρ, ούτε το Netflix έχουν σχολιάσει επίσημα το ζήτημα.
Ωστόσο, η εικόνα που έδωσαν στην πρεμιέρα ήταν διαφορετική: η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι στο κόκκινο χαλί του TCL Chinese Theatre στο Χόλιγουντ, ποζάροντας μαζί και αστειευόμενοι μπροστά στις κάμερες. «Είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε ο ένας τον άλλον», είπε η Μπράουν στο Extra. «Η σειρά σημαίνει πολλά και για τους δυο μας, είναι δέκα χρόνια από τη ζωή μας».
Στη σειρά, η Μπράουν υποδύεται την Ιλέβεν, ενώ ο Χάρμπουρ τον θετό της πατέρα, Τζιμ Χόπερ, μια σχέση που, όπως έχει πει η ίδια, βασίζεται στη δική τους πραγματική δυναμική. «Με πρόσεχε πάντα, κι εγώ τον ενοχλούσα σαν μικρή αδερφή. Νομίζω πως έτσι γεννήθηκε η σχέση Έλεβεν και Χόπερ στην οθόνη», είχε δηλώσει παλαιότερα στο περιοδικό Empire.
At the finale premiere of #StrangerThings, director and executive producer Shawn Levy calls some of the stories circulating in the news this week — which claim that Millie Bobby Brown accused co-star David Harbour of harassment and bullying — “wildly inaccurate" pic.twitter.com/3RU99THuQm— The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2025
Οι αντιδράσεις των φανΣτα social media, πολλοί θαυμαστές του «Stranger Things» εξέφρασαν την υποστήριξή τους και προς τους δύο ηθοποιούς, ζητώντας «να μη σκιάσουν οι φήμες το φινάλε μιας από τις σημαντικότερες σειρές της δεκαετίας». Κάποιοι σχολίασαν πως «η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ Μίλι και Ντέιβιντ φαίνονται καθαρά στις κοινές τους εμφανίσεις», ενώ άλλοι επεσήμαναν πως «τα ανυπόστατα δημοσιεύματα δεν πρέπει να αμαυρώνουν μια δημιουργική συνεργασία δέκα ετών».
