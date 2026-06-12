Μάρκο Σίλβα: Υπέγραψε έως το 2028 στην Μπενφίκα ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού
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Μπενφίκα Μάρκο Σίλβα Ζοσέ Μουρίνιο

Μάρκο Σίλβα: Υπέγραψε έως το 2028 στην Μπενφίκα ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού

Ο Μάρκο Σίλβα μετά από 12 χρόνια επιστρέφει στην Πορτογαλία για να αντικαταστήσει τον  Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο των «αετών»

Μάρκο Σίλβα: Υπέγραψε έως το 2028 στην Μπενφίκα ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού
Μετά από 12 χρόνια στο εξωτερικό, ο Μάρκο Σίλβα επιστρέφει στην πατρίδα του και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας (έως το 2028) όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λισαβόνας και θα γίνει ο διάδοχος του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είναι πλεον το «αφεντικό» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα τελευταία εννέα χρόνια ο 49χρονος Σίλβα θήτευσε με επιτυχία στην Αγγλία, στη Χαλ, τη Γουότφορντ, την Έβερτον και τη Φούλαμ.

Ακριβώς πριν, ήταν προπονητής του Ολυμπιακού με τον οποίο πανηγύρισε και το μοναδικό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας στην καριέρα του, κατακτώντας τη Super League της περιόδου 2015/16.


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