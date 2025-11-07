Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν γελούσε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ στο κόκκινο χαλί μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό εις βάρος του
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν γελούσε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ στο κόκκινο χαλί μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό εις βάρος του
Η ατμόσφαιρα μεταξύ τους έδειχνε ιδιαίτερα φιλική, πράγμα που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη σχέση τους
Δίπλα-δίπλα φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, λίγες μόλις ημέρες αφότου έγινε γνωστό πως η ηθοποιός τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση και εκφοβισμό.
Η κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα του 5ου και τελευταίου κύκλου της σειράς Stranger Things στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες προκάλεσε ερωτηματικά για τη σχέση των δύο ηθοποιών, καθώς εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, παρά την ένταση που είχε προηγηθεί.
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έδωσε το παρών στην πρεμιέρα με ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα με φτερά, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα και είχε φροντίσει να κάνει ένα διακριτικό μακιγιάζ, ενώ ο Ντέιβιντ Χάρμπορ επέλεξε ένα κλασικό ριγέ κοστούμι.
Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι δυο τους αντάλλαξαν αστεία και αγκαλιές, δείχνοντας πολύ άνετοι και φιλικοί μεταξύ τους, πράγμα περίεργο αν λάβει κανείς υπόψιν του τις πρόσφατες αποκαλύψεις.
Οι καταγγελίες της Μίλι ήρθαν στην επιφάνεια έπειτα από έναν εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ξένα μέσα, υπήρξαν αρκετές σελίδες κατηγοριών για τη συμπεριφορά του Χάρμπορ, με αποτέλεσμα να υπάρχει προσωπικός εκπρόσωπος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι καταγγελίες της ηθοποιού δεν σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις του θέματος από την παραγωγή.
Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έρευνας, ωστόσο κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν πως ο κολοσσός του streaming είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την προσοχή του κοινού στο μεγάλο φινάλε της σειράς και όχι στις παρασκηνιακές εντάσεις. «Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε εκπρόσωπος του Netflix και «τίποτα δεν θα επισκιάσει αυτό, ούτε η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».
Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να προβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, ενώ το δεύτερο θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα. Το τελικό επεισόδιο θα προβληθεί ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Frederic J. BROWN
Η κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα του 5ου και τελευταίου κύκλου της σειράς Stranger Things στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες προκάλεσε ερωτηματικά για τη σχέση των δύο ηθοποιών, καθώς εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, παρά την ένταση που είχε προηγηθεί.
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έδωσε το παρών στην πρεμιέρα με ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα με φτερά, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα και είχε φροντίσει να κάνει ένα διακριτικό μακιγιάζ, ενώ ο Ντέιβιντ Χάρμπορ επέλεξε ένα κλασικό ριγέ κοστούμι.
Millie Bobby Brown and David Harbour pose together at the #StrangerThings Season 5 premiere https://t.co/NRtRD1QLLa pic.twitter.com/PvxduBoa98— Variety (@Variety) November 7, 2025
Millie Bobby Brown laughs with David Harbour on the red carpet at the #StrangerThings finale premiere pic.twitter.com/klAqprKC4q— The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2025
Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση ή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη έρευνας, ωστόσο κύκλοι της εταιρείας αναφέρουν πως ο κολοσσός του streaming είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την προσοχή του κοινού στο μεγάλο φινάλε της σειράς και όχι στις παρασκηνιακές εντάσεις. «Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε εκπρόσωπος του Netflix και «τίποτα δεν θα επισκιάσει αυτό, ούτε η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».
Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να προβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, ενώ το δεύτερο θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα. Το τελικό επεισόδιο θα προβληθεί ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Frederic J. BROWN
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη από το Ηράκλειο για την οπλοκατοχή: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο οι αναστολές των ποινών
Βίντεο: Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των Miss Universe για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
To καυτό μπικίνι της Χέιλι Μπίμπερ τρέλανε τον σύζυγό της: Ω, Θεέ μου, έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα