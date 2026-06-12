Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, εκτός ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει σε Σλούκα και Ρογκαβόπουλο και λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Σαββάτου (18:00) με τον Ολυμπιακό θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Όσμαν