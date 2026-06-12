Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, εκτός ο Σλούκας
Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, εκτός ο Σλούκας
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει σε Σλούκα και Ρογκαβόπουλο και λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Σαββάτου (18:00) με τον Ολυμπιακό θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Όσμαν
To Σάββατο 13/6 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) της Stoiximan Basket League.
Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής της αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.
Ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης της Παρασκευής του Παναθηναϊκού AKTOR. H συμμετοχή του Τούρκου φόργουορντ στον πέμπτο τελικό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν δεν έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση.
Εκτός προπόνησης παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μια μέρα πριν την μεγάλη μάχη.
Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής της αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.
Ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης της Παρασκευής του Παναθηναϊκού AKTOR. H συμμετοχή του Τούρκου φόργουορντ στον πέμπτο τελικό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν δεν έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση.
Εκτός προπόνησης παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μια μέρα πριν την μεγάλη μάχη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα