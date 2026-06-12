Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, εκτός ο Σλούκας
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Basket League Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Τσέντι Όσμαν Κώστας Σλούκας

Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, εκτός ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει σε Σλούκα και Ρογκαβόπουλο και λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Σαββάτου (18:00) με τον Ολυμπιακό θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Όσμαν

Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, εκτός ο Σλούκας
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To Σάββατο 13/6 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το Game 5 (18:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) της Stoiximan Basket League. 

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού και ο νικητής της αναμέτρησης θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 2025/26.

Ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης της Παρασκευής του Παναθηναϊκού AKTOR. H συμμετοχή του Τούρκου φόργουορντ στον πέμπτο τελικό θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή αν δεν έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση. 

Εκτός προπόνησης παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος, μια μέρα πριν την μεγάλη μάχη.
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