Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Σοφίας Βεργκάρα με τη μικρότερη αδερφή της
Παρά τη στενή τους σχέση, οι δύο γυναίκες κρατούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ξεχωριστές και σπάνια εμφανίζονται μαζί δημοσίως
Η Σοφία Βεργκάρα, 53 ετών, έκανε μια από τις πιο λαμπερές και σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, Σάντρα Βεργκάρα, 37 ετών, η οποία έχει πλέον τη δική της τηλεοπτική πορεία μέσα από το επιτυχημένο reality «Selling Sunset» του Netflix. Οι δύο γυναίκες παρευρέθηκαν στο Toty party στο Μαϊάμι, εντυπωσιάζοντας με τις επιλογές τους: η Σοφία με μια εφαρμοστή, στράπλες τουαλέτα σε κοραλί χρώμα και η Σάντρα με μια ρομαντική ροζ δημιουργία.
Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της θαυμαστές, γράφοντας στη λεζάντα: «Οικογένεια! Μόνο στο Μαϊάμι μπορείς να διασκεδάσεις τόσο πολύ! Γιορτάζοντας το Toty με όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους! Σας αγαπώ». Από την πλευρά της, η Σάντρα δημοσίευσε και εκείνη στιγμιότυπα από το «ultimate party» στο Μαϊάμι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την εμπειρία.
Στο πάρτι παρευρέθηκαν επίσης τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Βεργκάρα – η Βερόνικα, η Ρόσα και η Γκλόρια Λούκε – καθώς και η φίλη τους, Μαριανέλα.
Η Σάντρα Βεργκάρα, εκτός από πρωταγωνίστρια του «Selling Sunset», έχει ήδη διανύσει μια αξιοσημείωτη καριέρα στην τηλεόραση, με συμμετοχές σε σειρές όπως το «The Bold and the Beautiful» και το «CSI». Αν και παρουσιάζεται ως αδελφή της Σοφία, το αμερικανικό δίκτυο E! έχει αποκαλύψει ότι στην πραγματικότητα είναι ξαδέλφη της, την οποία η οικογένεια Βεργκάρα υιοθέτησε όταν ήταν μικρή, μεγαλώνοντάς τη σαν παιδί τους.
Η Σοφία Βεργκάρα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στη συμμετοχή της ως κριτής στο «America’s Got Talent», αποκάλυψε πρόσφατα στο DailyMail.com ότι έχει αρχίσει να απολαμβάνει περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο της. «Νομίζω πως έχω δουλέψει αρκετά σκληρά όλη μου τη ζωή και τώρα επιτέλους αρχίζω να επιτρέπω στον εαυτό μου να χαλαρώνει και να λέω πως παίρνω άδεια», είπε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη ότι, για έναν ηθοποιό στο Χόλιγουντ, είναι πάντα αγχωτικό να σταματήσει έστω και προσωρινά τη δουλειά του.
«Ως ηθοποιοί φοβόμαστε ότι αν σταματήσουμε, μπορεί να χάσουμε τη στιγμή μας. Αλλά είναι δύσκολο», πρόσθεσε.
